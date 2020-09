Trainingen voor een beter sportklimaat Amsterdam

Amsterdam biedt trainers en sportleiders de komende jaren trainingen aan voor een beter sportklimaat in Amsterdam. De gemeente wil een open cultuur creëren waarin iedereen zich welkom voelt.

Deze trainingen vormen een onderdeel van het Amsterdamse sportakkoord. De ondertekening hiervan vindt op 18 september plaats. Dit gebeurt tijdens de live-uitzending van de aftrap van de Amsterdamse Sportweek op AT5.

“Alle Amsterdammers moeten onbezorgd en met plezier kunnen sporten”, stelt sportwethouder Simone Kukenheim. Volgens haar is het daarom van belang te investeren in de kwaliteiten van trainers en leiders.

“Sporten bij een sportclub is niet alleen goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Sport speelt ook een rol bij het voorkomen en bestrijden van problemen. Zoals bijvoorbeeld bij crimineel gedrag maar ook bij eenzaamheid”, aldus de wethouder.

De gemeente gaat de trainingen kosteloos aanbieden. Zo kunnen coaches ook online workshops en trainingen volgen. De gemeente gaat sportclubs ook helpen bij het creëren van een beter sportklimaat in Amsterdam waarin iedereen zich welkom voelt.

De trainingen zijn een onderdeel van het Amsterdamse sportakkoord. De gemeente werkt hiervoor o.a. samen met de KNVB, de KNGU en NOC NSF. Amsterdam gaat zich ook buigen over het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Follow @Allesportzaken