Hoe voetballers werken aan verbetering van teamwork

Voetbal blijft zich ontwikkelen met nieuwe strategieën en speelconcepten. Het kan daarbij nuttig zijn om open te staan voor kansen om het teamwork via anders sporten te verbeteren.

Een manier om de voetbalprestaties te kunnen verbeteren, is te leren van de strategie, zelfcontrole en teamwork van andere sporten.

Teamwork in basketbal

Een van de beste teamwork sporten is basketbal. Phil Jackson won meer dan tien NBA-titels. Hij stelde dat basketbal een extreem collectieve sport is.

Lessen uit het basketbal zijn vaak in het voetbal toe te passen. Het Duitse nationale team speelt daarom ook basketbal tijdens de trainingen.

Vele topvoetballers halen extra vaardigheden uit het basketbal. Paul Pogba is bijvoorbeeld vaak op het basketbalveld te vinden, net als Antoine Griezmann. De Fransman leerde tijdens zijn vakanties in de V.S. veel over teamwork in deze sport.

Poker

Ook van het pokerspel valt veel te leren. Royston Drenthe, voormalig speler van Feyenoord en Real Madrid, heeft poker als hobby. Hij speelde zelfs pokertoernooien in de V.S. en Engeland.

In het spel spelen strategie en besluitvorming een grote rol, zaken die ook essentieel zijn voor een voetballer. Het is dan ook geen toeval dat zoveel voetballers goede pokerspelers zijn.

Tennis

Nog een sport waarvan spelers mentaal sterker kunnen worden is tennis. De zelfbeheersing en strategie in deze sport helpen om het ook van een sterkere opponent te kunnen winnen.

Veel voetballers tennissen dan ook graag om deze reden. Een van deze mensen is Paolo Maldini. De voormalige Milan verdediger claimt dat tennis voetballers veel te leren heeft. Met name m.b.t. zelfbeheersing. Ook skiester Lindsey Vonn is een getalenteerd tennisster.

Prestaties verbeteren

Maar of zij nu tennissen, pokeren of basketballen, veel voetbalspelers zoeken in hun rustperiodes andere sporten op. Zij willen hun prestaties in het voetbal op peil blijven houden en steeds verder verbeteren.

