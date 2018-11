Gekwalificeerde trainers ontbreken bij veel amateurclubs

Honderden clubs vullen regelmatig de SBB Monitor van het Mulier Instituut in. Hieruit blijkt nu dat een derde van de amateurclubs geen gekwalificeerde trainers meer kan vinden.

Het gebrek aan gekwalificeerde trainers doet zich vooral voor bij veldsporten zoals hockey of voetbal.

Leren en beter worden

Het is de afgelopen twee jaren steeds lastiger geworden om gekwalificeerde trainers te vinden. “De meeste clubs vinden hun vrijwilligers wel maar zeker jongeren die sporten, willen graag leren en beter worden. Daarvoor hebben trainers kennis van de sport en pedagogische vaardigheden nodig.”

Steeds meer jongeren

Een van de oorzaken van het probleem lijkt de toenemende interesse in sport. Zo nam het aantal jongeren dat zich inschreef voor een hockey-, basketbal- of zwemclub de afgelopen jaren toe.

Sommige clubs nemen zelfs hun toevlucht tot bureaus die gekwalificeerde trainers verhuren. Maar dit is voor deze clubs natuurlijk een flinke kostenpost.

Opleiding gekwalificeerde trainers

De KNHB herkent de trend en speelt hier ook op in. “Ook wij krijgen dit signaal van onze leden”, bevestigt woordvoerder Karien Meuleman. “Een team een uurtje bezig houden is nog wel te doen. Maar kennis, de fijne kneepjes en de spelregels goed overdragen is toch een vak apart.”

De KNHB biedt leden een tweedaagse basisopleidingen aan voor trainers en coaches. Daarin kunnen geïnteresseerde ouders basiskennis over de sport en het leiden van een team opdoen. “We hopen mensen daarmee enthousiast te maken om meer tijd te steken in het trainerschap”, legt Meuleman uit.

Sportakkoord

Het Mulier Instituut heeft ook de hoop gevestigd op de overheid en het sportakkoord dat deze maand het licht zal zien. De overheid wil sportclubs de komende jaren stabieler en toekomst bestendiger maken.

Nederland telt volgens het CBS ruim 28.000 sportclubs waarop gezamenlijk meer dan vijf miljoen mensen sporten. Meer dan 75% van de clubs biedt trainingen of lessen aan waar gekwalificeerde trainers voor nodig zijn.

Follow @Allesportzaken