Amateurtrainers hebben vaak moeite met pupillen

Veel amateurtrainers vinden het lastig om met onaangepast gedrag van sporters en ouders om te gaan. Ze weten vaak niet hoe ze verbaal geweld van hun pupillen én ouders moeten aanpakken.

Uit een onderzoek onder 1.020 amateurtrainers van diverse sporten is gebleken dat zo’n 44% van hen meer begeleiding door de club nodig heeft.

Coach de coaches

“Wij vinden de uitkomst van het onderzoek zorgelijk maar niet verrassend. Clubs doen er dan ook verstandig aan om te proberen om hen meer begeleiding te geven. Dat kost natuurlijk tijd en energie.”

“Maar wij zijn ervan overtuigd dat coaching van de coaches zich uitbetaalt. Zij zullen hierdoor minder onzeker voor de groep staan en het verloop zal ook wordt minder worden”, zegt Jens van der Kerk. Hij is projectleider bij het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK).

Leren omgaan

Er lopen in ons land wekelijks maar liefst zo’n 400.000 trainers op de sportvelden en -hallen rond. En onder hen bestaat volgens Van der Kerk een groot verloop. “Hierdoor krijgen ouders vaak ineens een groep van 16- tot 20-jarige sporters onder zich.”

Deze amateurtrainers weten in het begin vaak niet hoe je een training moet verzorgen. “Sportclubs moeten hen daarom leren hoe een training moet worden gegeven. Zij moeten leren hoe zij het beste kunnen omgaan met sporters en hun ouders.”

Geen trainingsopleiding

Bijna de helft van de 1.020 amateurtrainers heeft behoefte aan meer begeleiding. Ruim 20% is door hun club helemaal niet voorbereid op het geven van trainingen of het begeleiden van wedstrijden.

Een derde heeft geen enkele trainingsopleiding gevolgd. Van der Kerk: “Clubs vinden juist makkelijker mensen als zij structureel begeleiding geven. Zij hebben dan ook minder verloop.”

“De tijdelijke inzet van buurtsportcoaches kan voor clubs een oplossing zijn. Die kunnen worden vrijgemaakt om amateurtrainers pedagogisch en didactisch te ondersteunen. Hun werk kan na verloop van tijd worden overgenomen door de club zelf.”

Stevig in je schoenen

“Soms zitten er lastige kids in een training. Dan moet je stevig in je schoenen staan om hen verbaal aan te pakken. Wat helpt is om hen zo te trainen dat zij geen tijd hebben om na te denken”, vertelt Danny Meuken.

Hij is coach van een jeugdelftal bij voetbalclub SML in Arnhem en begeleidt de amateurtrainers bij SML. “Ook bij ons vroegen trainers om begeleiding want sommigen hebben weinig of geen ervaring.”

“Kinderen die bijvoorbeeld te lang stil staan, worden soms narrig. Het is dus zaak dat je oefeningen bedenkt waarbij er veel activiteit is.”

