Robert de Wit door Eindhoven Atletiek geweerd

Eindhoven Atletiek heeft vanwege vermeende seksuele intimidatie, de samenwerking stopgezet met trainer en oud-olympiër Robert de Wit. Hij voelt zich nu een slachtoffer van het MeToo-tijdperk.

De samenwerking is stopgezet na een klacht van een pupil over ongewenste opmerkingen. De zit nog in een proefperiode na een eerdere waarschuwing op dit vlak.

Verbaal aangepakt

Robert de Wit (56) bevestigt dat hij eerder in opspraak is geraakt vanwege een ‘oneerbaar voorstel’. Maar tegelijkertijd is de voormalig tienkamper en bobsleeër gepikeerd over de wijze waarop hij aan de kant is gezet.

“Het bestuur heeft mij zonder wederhoor aan de hoogste boom opgehangen”, zo stelt hij tegenover de Volkskrant. “Ik heb tijdens een training een puber verbaal flink aangepakt maar haar niet aangeraakt. Ik voel me een slachtoffer van het MeToo-tijdperk.”

Proeftijd Robert de Wit

De recente melding is doorgespeeld aan de Atletiekunie. Eindhoven Atletiek ziet het wegsturen van De Wit als een optelsom. Na een eerdere klacht werd na beraad met sportkoepel NOC*NSF besloten om Robert de Wit een proeftijd te geven.

De Wit is inmiddels ook voor de camera van Omroep Brabant verschenen, zonder op de beschuldiging in te kunnen gaan. “Mijn advocaat heeft me geadviseerd om niets over de zaak te zeggen.”

Gevoelig moment

“De club heeft op het eerste oog overeenkomstig de afspraken en protocollen gehandeld”, stelt Pieke de Zwart. Maar de directeur van de Atletiekunie wacht eerst de uitkomsten van het vooronderzoek van het ISR af.

Voor de atletiekwereld komt de beschuldiging op een gevoelig moment. Vorige maand nog kwam het misbruikschandaal rond de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. (58) aan het licht.

Uit een rapport van de onderzoekscommissie De Vries bleek dat seksueel misbruik en intimidatie in de sportwereld een groot probleem is. De commissie deed 40 aanbevelingen om zowel clubs als sportbonden aan te sporen tot actie.

