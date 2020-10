Topvoetbal mag door maar andere topsporten niet

In de persconferentie van 13 oktober was premier Rutte duidelijk. Alle teamsporters boven de 18 jaar mogen per direct niet meer spelen. Maar het topvoetbal mag door net zoals de Olympische sporten in Papendal. Daar vindt de voorzitter van HC Rotterdam het zijne van.

Het aantal Covid-19 besmettingen is in korte tijd verdubbeld. Het kabinet moest dus ingrijpen en trok de stekker uit de hele horeca en de georganiseerde sport.

Onbegrijpelijk

Rutte legt de amateursport stil, alleen de jeugd O18 mag de komende weken trainen. Dat geldt dus ook voor sporten zoals de hockeyhoofdklasse Dames en Heren. HCR-voorzitter Diederik Chevalier vindt dat onbegrijpelijk.

“We hebben in een roerige tijd alle maatregelen van de KNHB zo goed mogelijk uitgevoerd. Waarom mag het topvoetbal nu dan wel door en topvolleybal, -basketbal en -hockey niet?”

Zorgen

Het verenigingsleven heeft weer een klap te incasseren. Veel verenigingen hebben na de eerste golf al moeite om de financi├źn op orde te houden. En nu zijn ook volwassen leden al niet meer welkom op de club.

Chevalier: “Ik begrijp best dat maatregelen nodig zijn. Toch maak ik me zorgen om bijvoorbeeld de groeiende eenzaamheid bij onze hockeyleden. Waarom geven wij hen niet de mogelijkheid om door-de-week toch een balletje te slaan?”

Vanwaar die voorrang voor topvoetbal?

Het is opmerkelijk dat het betaalde voetbal wel door mag omdat de clubs afhankelijk zijn van sponsoring en tv-geld. Chevalier: “Ik denk dat er een automatisme is ontstaan om voetbal voorrang te geven op andere sporten. Maar voor mij is dat onbegrijpelijk. Waarom voetbal wel en andere sporten niet?”

“Is het topvoetbal ‘professioneler’ dan onze sport of zo? Al onze spelers staan op de loonlijst en sommigen leven van hun sport. De KNHB heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de voortgang van de Tulp Hoofdklasse Heren. Hopelijk krijgen we vandaag goed nieuws van de bond.”

