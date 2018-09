Tijmen herdacht door leden MvR in ‘s-Heerenberg

Voetbalvereniging MvR in ‘s-Heerenberg houdt op 6 september ’s avonds een afscheidsdienst voor Tijmen uit de C3. De 13-jarige keeper kwam op 1 september om het leven als gevolg van een botsing met een speler.

De ouders van Tijmen en zijn oudere broer zullen tijdens de afscheidsdienst ook aanwezig zijn. Alle activiteiten op de velden van sportpark De Boshoek zijn tot en met zondag stilgelegd.

Afscheidsdienst

Voor de speciale afscheidsdienst van donderdagavond zijn de spelers, ouders en begeleiders van het team van Tijmen uitgenodigd. Maar ook het team van vv Dieren, hulpverleners, leden van MvR en de mensen van loopvereniging De Loper die te hulp schoten.

Het is bijzonder dat Tijmen voortleeft in acht andere mensen die na zijn overlijden een orgaan van hem mochten ontvangen.

Steun

Op dinsdagavond was in de kantine van MvR al een besloten bijeenkomst voor de spelers van de C3, hun ouders en de begeleiders van het team. Ook de vader Tijmen woonde deze bijeenkomst bij.

Er zal op de club voor Tijmen een herdenkingshoek ingericht die bij diverse gelegenheden kan worden bezocht. Op 5 en 9 september is van 19:00 tot 20:00 uur gelegenheid om het condoleanceregister te tekenen.

Geen voetbal

MvR heeft circa 650 leden maar nooit eerder is een speler als gevolg van een botsing in een wedstrijd om het leven gekomen. “Je hoopt als ouders of club natuurlijk nooit het overlijden van zo’n jong talentje mee te moeten maken”, zegt oud-voorzitter Willy Stein.

De KNVB heeft alle medewerking aan de club uit ‘s-Heerenberg toegezegd. De voetbalbond zal de verschuiving van het wedstrijdprogramma van komend weekeinde in goede banen leiden.

