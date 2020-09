Tenten voor de kantine bij Gelderse sportclubs

DVV Duiven is helemaal klaar voor de herfst. De club heeft daarvoor vijf tenten voor de kantine laten opzetten. Zo heeft de club het aantal zitplaatsen vergroot van 48 naar 88 stoelen.

DVV Duiven De competities zijn weer begonnen dus is het steeds drukker in de kantines. Met verlichtte en verwarmde tenten heefter veertig zitplaatsen bij gecreëerd.

Coronaproof plekje in de tent

“Zo kunnen we meer leden en gasten bedienen en de kantine ontlasten. En we kunnen toch voldoende afstand houden”, zegt een bestuurslid van DVV Duiven. En ook sportvereniging DCS Zevenaar heeft tenten voor de kantine staan. “Die hebben we al een kleine maand geleden neergezet. En iedereen maakt daar volop gebruik van.”

“Mensen voelen zich in zo’n tent snel op hun gemak”, zegt clublid Kevin te Kaat. “Er is constant frisse lucht en met slecht sta je toch lekker droog. Onder de omstandigheden is het voor ons de ideale oplossing. Met tenten voor de kantine kunnen wij meer leden een coronaproof plekje aanbieden.”

Grote parasols

Voetbalclub AVW ’66 in Westervoort koos niet voor een tent maar voor drie grote parasols. “Dat is wat ons betreft voorlopig wel voldoende. Het is nog mooi weer en de meeste leden gaan buiten aan de tafels zitten”, zegt Bert Huisman van onderhoud.

“Tijdens de koude maanden zetten wij wellicht ook wel tenten voor de kantine neer. Wij willen natuurlijk ook zo veel mogelijk leden een hapje en een drankje kunnen aanbieden. Maar het aantal zitplaatsen in de kantine is beperkt en vol is bij ons echt vol.”

