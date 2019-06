Tennispark Loosbroek aanleggen is niet verantwoord

De gemeenteraad van Bernheze verzocht BenW om snel het tennispark Loosbroek te realiseren. Het (enige) daaraan verbonden kader was het budget van 580.000 euro. Daarop heeft het college eerst de haalbaarheid laten onderzoeken.

Eerst liet Bernheze de uitvoeringsopties in beeld brengen. Vervolgens is het onderwerp samen met deze opties met de gemeenteraad besproken.

Realisatie onhaalbaar

BenW informeerden de gemeenteraad over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Het college heeft daarna op basis van de conclusies een voorstel gedaan. Hieruit blijkt dat de realisatie van een tennisaccommodatie in Loosbroek onhaalbaar is. Essentiële factoren voor de haalbaarheid van een tennispark zijn de levensvatbaarheid en de 8 ton realisatiekosten.

Levensvatbaarheid

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft de plannen en cijfers van TC Loosbroek getoetst. BenW onderschrijft de conclusie van SWS dat het oprichten van een tennisclub in Loosbroek geen reële optie is.

De begroting van tennisvereniging Loosbroek is gebaseerd op een ledental van 275. Dit aantal betekent voor de kern Loosbroek een participatie van 21%. Die ligt nu op 2,6%. Het percentage voor Bernheze ligt op 8,17% en landelijk op 3,43%.

De participatiegraad bij sportclubs ligt in kleine kernen doorgaans wel iets hoger dan in grotere gemeenten. Maar mensen gaan individueler sporten en ook de vergrijzing draagt bij aan een afname van het aantal leden. Volgens het Mulier Instituut hebben de meeste traditionele sportbonden het daarom moeilijk.

Realisatiekosten tennispark Loosbroek

Het college vindt de investering in een tennispark in Loosbroek niet verantwoord en dus onhaalbaar omdat:

– De tennissport kampt met een afnemende interesse;

– Het onzeker is of het minimum aantal leden voor een tennisclub in Loosbroek haalbaar is;

– De investering in een tennispark te groot is

Rationele afweging

Het college realiseert zich dat deze conclusie voor velen teleurstellend zal zijn. Maar aan het einde van het proces heeft BenW op basis van de feiten een rationele afweging gemaakt.

