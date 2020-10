Tennisclubs profiteren van voetbal- en volleybalstop

Tennisclubs profiteren van de coronacrisis en zien het aantal leden toenemen. En dat zijn niet alleen beginners, maar ook volleyballers en voetballers waarvan de competitie opnieuw is stilgelegd.

“Wij hebben de afgelopen zomer ruim vijftig nieuwe leden bijgeschreven. En ongeveer de helft daarvan is lid gebleven”, zegt voorzitter Douwe Deinum van de Zuidlaren Tennis Club.

Zomerchallenge

De KNLTB is organisator van de zomerchallenge. Mensen kunnen via deze challenge tegen een voordelig tarief kennismaken met tennis. De gedachte hierachter is fit te blijven in een periode dat veel andere sporten stil liggen. En de KNLTB ziet nu – voor het eerst in tien jaar – het ledenaantal stijgen.

Wij proberen te overleven

“Het was de afgelopen zomer echt ongekend. We hebben bijna tachtig tijdelijke leden mogen begroeten”, zegt Helenus de Reus van tennisclub Bargeres in Emmen. “Daarvan is de helft nog steeds lid.”

“Tennisclubs profiteren nu maar het blijft moeilijk. De derde helft bij voetbal heet bij ons de vierde set. Maar de kantine is dicht, dus proberen wij te overleven”, stelt De Reus.

Van volleybal naar tennis

In Emmen is familie De Vries in de weekends op de tennisbaan te vinden. Het is een echte volleybalfamilie die maar is gaan tennissen. “Ik ging tennissen toen het volleybal in maart stopte”, lacht dochter Femke. “Mijn ouders tenniste vroeger al, dus we hadden nog rackets thuis liggen. Ik tennis en train nu één keer per week. En in de weekends spelen we met z’n allen, want dat mag nog.”

ZTC in Zuidlaren stelt de banen open voor sporters die niet bij hun club terecht kunnen. Jeremy Pfundt is één van hen. “Ik ben lid van een voetbalclub en een sportschool. Maar die sloten in maart. Toen kwam dit als aanbieding voorbij en het is echt een leuke uitkomst.”

Tennisclubs profiteren via aanbiedingen

Ook ZFC lanceert een aanbieding om mensen te stimuleren om in beweging te blijven. “Als mensen voor twee jaar lid worden, krijgen ze tien gratis lessen. Zij mogen bovendien het hele seizoen gratis gebruik blijven maken

van de faciliteiten. Femke blijft in ieder geval tennissen, ook wanneer het volleybal weer door gaat.

Links KNLTB Bron RTV Drenthe