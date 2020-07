Tennisclub Etten ziet een opvallende ledenstijging

Tennisclub Etten zag het ledental met 150 groeien. Maar vv DSE vreest voor de toekomst of zelfs voor het voortbestaan. De sport in Etten-Leur en Moerdijk leed verlies en onzekerheid heerst.

De impact die COVID-19 op sportclubs had en heeft, verschilt. Dat leert een rondje langs de velden in bijvoorbeeld Etten-Leur en Moerdijk.

Ledenstijging Tennisclub Etten

De eerste coronagolf duwde vv DSE in Etten-Leur zowat kopje onder. Maar Tennisclub Etten kreeg juist de wind fors in de zeilen. “Onze barinkomsten daalden fors maar daar staat groei van het aantal leden tegenover”, zegt voorzitter Kees Konings. “Ons ledental steeg in korte tijd van 650 naar ongeveer 800.”

“Mensen zien tennis in tijden van corona mogelijk als minder riskant. Minder dan bijvoorbeeld voetbal of handbal. Je staat immers op flinke afstand van elkaar. En veel mensen gaan niet op vakantie”, zo probeert Konings de ledengroei te verklaren.

Tussen hoop en vrees

Bij vv DSE om de hoek is de stemming minder vrolijk. “Wij zweven tussen hoop en vrees”, zegt penningmeester Ron Hofman. “Over enkele weken begint de competitie en dan pas weten we hoe de toekomst eruitziet. In drie maanden tijd kelderden onze inkomsten met 40% maar van de gemeente horen wij niets”, stelt Hofman. “Zonder steun valt DSE om of krijgt het in ieder geval heel moeilijk als er een tweede golf komt.”

Reactie gemeente afwachten

“Wij maken ons ook zorgen om de financiële impact die corona op de club zal hebben. Maar we moeten het samen doen”, vindt voorzitter Joost van Rooij van Hockeyclub Etten-Leur. “In deze tijden mogen wij geen wonderen verwachten van de gemeente.”

Van Rooij: “Behouden we onze sponsors, dan zal het voor ons wel meevallen. Ook al zijn er dit seizoen 40 leden meer gestopt dan normaal. En wij missen 15 tot 20 aanmeldingen vanwege het niet doorgaan van de jeugdclinics. Het is wel nog afwachten hoe de gemeente reageert op onze brief.”

Kunnen een jaar overbruggen

“Wij hebben geen hulpvragen ontvangen van clubs die in geldproblemen zitten”, zegt de gemeente Etten-Leur. “Wij wachten af hoe het steunpakket van de Rijksoverheid er precies uit gaat zien”, zegt woordvoerder Koen Keesmaat.

Vv Seolto in Zevenbergen gelastte haar jaarlijkse Moerdijk International Cup af. En of het volgend jaar doorgaat is ook nog onzeker. De voorbereidingen vergen namelijk veel tijd. Toch klinkt voorzitter Henk Driessen monter. “De club heeft een goed gevulde kas en kan wel een jaar met wat minder inkomsten.”

Follow @Allesportzaken