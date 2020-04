Tennis en golf wachten 21 april gespannen af

De sportbonden wachten een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus af. Tennis en golf overleggen vast met NOC*NSF hoe hun leden straks weer voorzichtig de banen op kunnen.

De KNLTB en de NGF gaan niet zitten wachten. KNLTB-directeur Erik Poel. “Wij bekijken of clubs weer gefaseerd open kunnen. Uiteraard na goedkeuring van de overheid en het RIVM.”

Tennis en golf nemen het voortouw

De twee bonden nemen graag het voortouw om een startprotocol op te stellen. “Hierin formuleren wij de afspraken maar wij wachten wel eerst af wat het kabinet op 21 april besluit”, zegt Poel. Op die dag maakt de overheid bekend of zij de huidige maatregelen na 28 april zal versoepelen.

Gepaste afstand

“Tennis en golf zijn bij uitstek sporten die je op gepaste afstand kunt beoefenen. Samen met de NGF hebben we al een paar scenario’s beschreven”, vertelt Poel. “Als er niets verandert dan blijven de banen dicht. Maar zodra wij wat ruimte krijgen dan zou je bijvoorbeeld weer met z’n tweeën de tennisbaan op kunnen.”

Je houdt dan bijvoorbeeld, als je vijf banen naast elkaar hebt, de banen 2 en 4 dicht. Net als het clubhuis. En bij het golfen kun je ook makkelijk afstand houden. Met wat kleine aanpassingen op een golfbaan is vrij eenvoudig zo’n eerste fase op te starten.”

Starten met lessen

De NGF is al te rade gegaan bij buitenlandse golforganisaties die de banen alweer geopend hebben. Poel: “Een grote groep leraren in het tennis en golf zit nu thuis. Dus ook met les zouden wij straks, misschien eerst één-op-één, weer willen starten.”

“Ook in deze tijd staat de gezondheid natuurlijk voorop”, stelt Poel. “Maar het is ook van belang om mensen weer aan het sporten en bewegen te krijgen. Al is het maar om weer weerstand op te bouwen.”

De KNLTB heeft de voorjaarscompetities nog niet geschrapt. “Wij hopen later nog te kunnen beginnen. De clubs willen graag want die missen nu hun inkomsten. Alles hangt nu op 21 april maar wij zijn in elk geval al voorbereid.”

