Achilles 1894 Assen kampt met tekort van 115.000 euro

Dit seizoen is voorlopig het laatste op hoog niveau voor het zondagteam van Achilles 1894. Het bestuur meldde de leden deze onheilstijding op 12 maart jl. De verbijstering over het bericht was groot.

Tijdens een ALV meldde het bestuur van Achilles 1894 dat de voetbalvereniging financiële problemen heeft. De club kan daardoor geen eerste team op hoog niveau handhaven.

Voormalige penningmeester

De club heeft een tekort van zo’n 115.000 euro dat zou zijn ontstaan door toedoen van een voormalige penningmeester. Hij is in november 2018 al afgetreden. Voor zover bekend is tegen de man geen aangifte gedaan.

“Achilles 1894 moet dus stoppen met prestatievoetbal op zondag. De club moet in de uitgaven snijden om weer een gezonde vereniging te worden”, schrijft de club in een persbericht.

Captain Remy Klaassens: “Wij kregen de afgelopen maanden al wat minder goed onze vergoedingen betaald. Het team vroeg zich dus al af of er iets aan de hand zou zijn. Op 12 maart belde een bestuurslid ons met de vraag of de spelersgroep een halfuur eerder kon komen. Toen werd de situatie ons verteld.”

125-jarig bestaan Achilles 1894

Achilles 1894 bestaat in december 125 jaar en de club staat op de voorlaatste plek in de hoofdklasse. Vorig seizoen streed het eerste lang mee om de bovenste plekken maar dit seizoen wil het niet vlotten.

Trainer Paul Weerman: “Ik ben altijd prima betaald maar dit is natuurlijk nieuws dat je als speler niet wilt horen. De club wil na dit seizoen uit de competitie stappen.” Weerman maakte eerder al een faillissement mee van WKE.

Het bestuur gaat op 13 maart in overleg met de KNVB. “Wij zijn niet blij als een club zoals Achilles 1894 tussentijds uitstapt”, meldt directeur Jan Dirk van der Zee. “Het terugtrekken van een vlaggenschip kan grote consequenties hebben en de KNVB staat zo’n stap echt niet makkelijk toe.”

