SV Zeist wil haar sportpark met spoed upgraden

Het is al weer even terug maar Sv Zeist speelde ooit profvoetbal. Met bekerwedstrijden tegen Feyenoord en Ajax. Ajax was een maatje te groot maar Feyenoord is ooit knap op 2-2 gehouden.

Er is veel veranderd op Sportpark Blikkenburg. Langs het veld staat nog wel de monumentale tribune uit 1949. “Daar zijn wij heel zuinig op”, zegt voorzitter Evert Terpstra.

Moet sv Zeist verhuizen

Zeist heeft veel sportclubs maar de ruimte is schaars. Dus bedacht de gemeente een plan om sv Zeist te verhuizen. De club moest naar de andere kant van het dorp. “Maar vanaf het begin waren wij al faliekant tegen het plan”, zegt Terpstra.

Sponsors zouden niet meegaan en leden gaven aan in dat geval te vertrekken. “En ik snap dat wel want dan moet je ineens heel eind fietsen om te kunnen voetballen. Dat had de ondergang van de club betekend.”

Twee jaar niets

Twee jaar lang was de gemeente druk bezig met het moderniseren van andere clubs. Vv Jonathan kreeg een kunstgrasveld en ook vv FZO kreeg aandacht. “Maar intussen gebeurde er bij ons niets. Geen zonnepanelen, nieuwe kleedkamers of een weersbestendig veld, niets”, zegt Terpstra.

“Zeist schrapte ineens het plan voor een verhuizing dus daar waren wij blij mee”, zegt Terpstra. “Maar wij hebben wel twee jaar stilgestaan. Want je stopt niet veel geld in je clubhuis als je het risico loopt dat het tegen de grond moet.”

In de rij voor de douche

Maar de club wil nu nieuwe lichtmasten, kunstgras en moderne kleedkamers. De kleedkamers zijn namelijk klein, sterk verouderd en het zijn er te weinig. Je staat nu in de rij als je wilt douchen.”

Een kunstgrasveld is ook een must. “Als het een paar dagen regent ligt het hele programma eruit”, vertelt Terpstra. “Het trainingsveld is nu al amper te gebruiken is. Als ik bij andere clubs kijk valt mijn mond open van verbazing. Hier staat de tijd gewoon stil.”

Wethouder niet afwijzend

Er is volgens sv Zeist geld over om te investeren in Sportpark Dijnselburg. “Ons lijstje ligt inmiddels bij de wethouder die niet afwijzend tegenover onze wensen staat.”

Zeist gaat hier in de buurt 300 huizen bouwen. “Wij verwachten dat die mensen ook gaan sporten. Het zou toch mooi zijn om op deze historische plek met een opgeknapt complex de toekomst in te kunnen. Wij hopen dat de gemeente ons niet laat zitten.”

