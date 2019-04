Auto als hoofdprijs van jubileumverloting Sv Woltersum

Wat vv Eenrum kan, dat kunnen wij ook, moet het bestuur van sv Woltersum hebben gedacht. Daarom verkoopt de voetbalclub, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan, loten voor een nieuwe auto.

Sv Woltersum bestaat op 18 juni honderd jaar. Dat wordt gevierd met een grote reünie waarvoor volgens voorzitter Addy Dost zeker 1.000 adressen zijn aangeschreven.

Verloting

Ter gelegenheid van het jubileum houdt sv Woltersum op 22 juni o.a. een grote verloting. De club maakt een dag later de winnaars van deze verloting bekend. De loten daarvoor kosten maar liefst 50 euro per stuk. Dat is best prijzig, maar daarmee kunnen dan ook niet mis te verstane prijzen worden gewonnen.

De hoofdprijs van deze verloting is namelijk een Kia Picanto en de tweede prijs bestaat uit twee elektrische fietsen. De winnaar van de derde prijs kan een jaar lang elke week voor 50 euro boodschappen gaan doen bij de plaatselijke supermarkt.

Nieuwe trend

Een half jaar geleden verlootte vv Eenrum een vakantiehuis. Dus besloot sv Woltersum met deze verloting aan te sluiten bij de trend dat het best wat groter mag. Daarmee lijkt de tijd van vleespakketten en fruitmanden definitief voorbij.

“Wij zijn inderdaad geïnspireerd door de actie vv Eenrum”, stelt Dost. “Wij hebben zoiets nog nooit gedaan maar de club is wel altijd op zoek naar acties om geld binnen te halen.

“Sv Woltersum heeft geen kantine-inkomsten omdat het dorpshuis feitelijk onze kantine is. Wij mogen de bar en de kleedruimtes gratis gebruiken dus daarom gaat de baropbrengst naar het Dorpshuis”, zegt Dost. “Wij moeten het als sportclub dus hebben van sponsors, donaties en acties.”

Follow @Allesportzaken