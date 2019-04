Sv Vredenburch heeft 83.000 euro betalingsachterstand

Sv Vredenburch in de gemeente Rijswijk kampt met een flinke betalingsachterstand. De club moet nog zo’n 83.000 euro betalen voor de huur van de sportvelden, de accommodatie en energiekosten.

In mei 2018 had de club al voor 35.000 aan openstaande rekeningen liggen. Hoewel toen een betalingsregeling afgesproken, is het bedrag alleen maar verder opgelopen.

Wat is de oorzaak

De fractie van Rijswijks Belang wil dat de gemeente actiever wordt om de problemen bij sv Vredenburch op te lossen. De partij wil bovendien graag weten of er meer sportverenigingen zijn die met een betalingsachterstand kampen.

De partij wil ook weten waarom de club haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Ook vraagt zij zich af waarom er rond de betalingsregeling geen onderzoek is ingesteld of hulp is aangeboden. De fractie sprak al eerder haar zorgen uit tijdens diverse vergaderingen en presentaties over de omgang met sportclubs.

Nauwelijks aandacht voor sv Vredenburch

Raadslid Marc Weterings: “In onze ogen krijgt sv Vredenburch nauwelijks aandacht. “De gemeente brengt ook vrijwel nooit de gemeenteraad op de hoogte als een sportclub financiële problemen heeft. Ik zie liever niet dat er weer een club in zwaar weer belandt, maar dat er een oplossing gevonden wordt.”

Zonnepanelen en van het gas

“Is het voor de gemeente misschien een optie om sportaccommodaties te voorzien van zonnepanelen? De accommodaties kunnen ook van het gas worden gehaald om zo op energiekosten te besparen. Op die voorkomt de club dat er betalingsachterstanden bij de energieleveranciers ontstaan.”

