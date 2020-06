Sv Spartanen krijgt speelruimte in nieuwe luchthal

Sv Spartanen wil op het handbalveld een luchthal neerzetten. De gemeenteraad van Medemblik heeft de plannen van de club met open armen ontvangen. De gemeente wil de club in Wognum geld lenen om de hal aan te schaffen.

Met de luchthal is het ruimteprobleem van veel sportclubs in Wognum opgelost. Maar dat is in Wognum pas echt opgelost zodra er een tweede hal staat.

Sv Spartanen heeft te weinig speelruimte

Tijdens de online raadsvergadering van 4 juni werd het plan van sv Spartanen politiek omarmt. “De zaalsportclubs in Wognum kampen al jaren met te weinig speelruimte. Dat is ons een doorn in het oog”, stelt raadslid Mark Raat. Hij is blij dat er nu een definitief besluit ligt.

In het coalitieakkoord staat dat dit de gemeente dit probleem moet oplossen. En daar heeft raadslid Tom Beerepoot zich al twee jaar lang ingespannen. De voorkeur ging uit naar een luchthal tegen het complex van sv Spartanen aan.

De hal moet ’s winters over het handbalveld worden geplaatst. De handbaltak kan dan ook in de koude maanden op het complex spelen.

Tijdelijke luchthal

Maar de gemeente liep tegen financiële problemen aan. Daardoor is de bouw van een permanente sporthal ‘on hold’ gezet. Het gevolg was dat het ruimteprobleem voor de clubs bleef bestaan. Met name handbalvereniging Spartanen kon en kan regelmatig niet in het eigen dorp terecht.

De raadsleden Simon Commandeur en Beerepoot maakten zich gezamenlijk hard voor een tijdelijke luchthal. Zij overlegden met het bestuur van Spartanen en de andere fracties om de neuzen één kant op te krijgen. En die aanpak bleek de juiste.

Sv Spartanen stelde zelf een plan op en steekt haar nek uit voor deze oplossing. Het resultaat is dat het voorstel in de recente raadsvergadering met een duidelijke meerderheid aangenomen is. Spartanen krijgt haar luchthal en daarmee veel meer speelruimte. Een goede stap voor de sport en de inwoners.

