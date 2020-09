Sv Meerssen krijgt 16.630 euro voor herstel kantine

De Maastrichtse voetbalclubs hebben op 3 september 16.630 euro overgemaakt aan sv Meerssen. Met dat geld kan de club een begin maken met het herstel van de voetbalkantine die vorige maand uitbrandde.

Sportwethouder Jan Gulikers heeft beloofd dat sv Meerssen nu echt binnen twee weken, water en een noodlokaal krijgt.

Koppen bij elkaar voor sv Meerssen

Direct na de brand staken de Maastrichtse amateurclubs de koppen bij elkaar. Zij wilden geld inzamelen om hun collega-vereniging weer snel op de been te helpen. Via een crowdfunding actie werd binnen een dag al 12.000 euro opgehaald. Een maand later blijkt dat bedrag met nog eens 4.500 euro te zijn gegroeid.

Maar de hulp kwam niet alleen vanuit Maastricht. Ook Groene Ster in Heerlen, Fortuna Sittard en MVV deden een duit in het zakje. En het dameselftal van de club zamelde ook geld in, via een succesvolle carwash actie.

Overhandiging van de cheque

Het geld is dus al aan de club in Meerssen overgemaakt. Maar de officiĆ«le overhandiging van de cheque met het bedrag vindt later nog plaats. “Dan willen wij graag alle initiatiefnemers en donateurs in het zonnetje zetten”, zo liet sv Meerssen via Facebook weten.

Het wachten voorbij

Helaas liep het herstel, ondanks alle goede bedoelingen, niet helemaal vlekkeloos. Sv Meerssen begon er stilaan zelfs een beetje moedeloos van te worden. Meer dan een maand na de verwoestende brand is de club namelijk nog geen steek opgeschoten. Maar sportwethouder Jan Gulikers heeft nu beloofd dat het wachten bijna voorbij is. De club krijgt binnen twee weken, water en een noodlokaal.

