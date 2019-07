Sv Haslou onaangenaam verrast door uitstel renovatie

De afgekeurde kunstgrasvelden van sv Haslou in Elsloo worden opgelapt en pas over een à twee jaar vervangen. Het clubbestuur vreest dat de nieuwe competitie in het gedrang komt.

Het door de gemeente heeft voorzitter Lei Ummels onaangenaam verrast. “Wij lopen nu het risico op afkeuring van onze velden net zoals al bij vv Caesar in Beek is gebeurd.”

Vervanging in zomer 2019

De gemeente zou het hoofd- en het bijveld op het sportcomplex in de zomer van 2019 vervangen. Dit zegde een contactpersoon bij de gemeente vorig jaar aan Ummels toe. Beide velden zijn na tien seizoenen niet stroef genoeg meer. De belijning laat al los en de velden zijn afgekeurd voor de competitie.

De raad stelde in november vorig jaar 520.000 euro beschikbaar en de renovatie werd aanbesteed. Het college wilde alleen de zekerheid dat de oude matten verantwoord werden gerecycled.

Als sv Haslou maar kan blijven voetballen

Maar die zekerheid heeft de gemeente nog niet. Dus heeft de Antea Group Sport opdracht gekregen om de velden zo op te knappen dat sv Haslou minimaal een jaar kan blijven voetballen. Met een nog intensievere onderhoudsbeurt zouden de matten zelfs nog twee jaar mee kunnen.

Naar verwachting is de inzameling en recycling na die periode goed georganiseerd. Tot dat het geval is, wil het college de oude matten niet laten weghalen. Elsoo schermt ook met de ‘maatschappelijke onrust’ rond het gebruik van rubbergranulaat. Rubberkorrels blijken overigens veilig en liggen ook niet op het complex van sv Haslou.

Vergezocht argument

Voorzitter Ummels vindt het recycling argument vergezocht en wantrouwt het effect het oplappen. Hij vraagt zich af hoe andere gemeenten dat dan doen. En waar gaat het kunstgras naartoe dat bij ons wordt weggehaald? Dat moet toch ook worden opgeslagen?”

Het uitstel is ook slecht gevallen bij Jack Meijers van de CMB-fractie. Meijers vindt het “bijzonder teleurstellend dat nog steeds niet is begonnen met de werkzaamheden.” Hij verwijt het college dan ook zeer passief handelen richting sv Haslou.

