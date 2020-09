Sv Bedum betreurt stilleggen van VoetbalTV

Het bestuur van sv Bedum betreurt het stilleggen van VoetbalTV. De club gebruikte de app al twee jaar en vindt het vooral een gemis voor de trainers.

VoetbalTV zond al tienduizenden amateurwedstrijden live uit. Maar het programma ligt al sinds eind augustus stil. Het zou volgens de AP de bezoekersprivacy schenden.

Toestemming bezoekers

Strikt genomen zouden alle bezoekers van de wedstrijden toestemming moeten geven voor het uitzenden van de beelden. Dat is in de praktijk vrijwel onmogelijk dus is de app sinds 27 augustus uit de lucht. Clubs kunnen ook oude wedstrijden niet meer terug kijken.

“Voor sv Bedum is dat teleurstellend”, zegt voorzitter Jan-Jurjen Timmer. “Soms vonden leden het prettig om thuis een wedstrijd van ons te bekijken. Maar wij gebruikten de beelden vooral voor analyse na de training. Het is natuurlijk ideaal als je als coach met je spelers spelsituaties kunt terugkijken.”

Het hoofd van de scheids

VoetbalTV maakte de beelden met een dubbele camera boven de middellijn. Elke camera hield een helft van het veld in de gaten. De camera volgt altijd de bal en zoomde soms ook in. “Daardoor was het best aardig om naar te kijken”, zo stelde Timmer.

“Helemaal perfect werkte het systeem overigens nog niet. Als de bal uit ging volgde de camera ook wel eens het kale hoofd van de scheidsrechter”, lachte Timmer.

VoetbalTV stapt naar de rechter

Financieel had sv Bedum geen voordeel van de uitzendingen van VoetbalTV. Maar Timmer hoopt toch dat de club het programma snel weer kan gebruiken. Of dat gaat gebeuren hangt van de rechter af. VoetbalTV is namelijk in beroep gegaan tegen het verbod van de Autoriteit persoonsgegevens.

Het duurt nog even voordat VoetbalTV het besluit van de AP inhoudelijk kan aanvechten. Zoals het er nu naar uitziet, zal de hoorzitting over deze zaak ergens in oktober plaatsvinden.

