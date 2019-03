Argon gaat bewust even uit de media-wind zitten

Argon heeft de affaire rond trainer Ron van Niekerk nog niet kunnen afsluiten. De voormalige trainer heeft, na racistische uitlatingen, van de KNVB een schikkingsvoorstel ontvangen voor vijf maanden.

“Wij zijn de afgelopen jaren niet gelukkig geweest met het aantrekken van trainers.” Argon-voorzitter Ton Goedemoed doelt hiermee op Ron van Niekerk en de ontslagen Simon Ouaali .

Trainer Argon op non-actief

Ongeveer drie weken geleden deed Van Niekerk racistische uitlatingen in het competitieduel met WV-HEDW. Volgens spelers van eersteklasser Argon richtte hij zich met name tegen een donkere speler van de Amsterdammers.

Maar eerder deed hij al racistische uitspraken tijdens een training. De trainer ontkende dat maar staat bij Argon wel op non-actief. Hij moest de voetbalbond op 11 maart laten weten of hij akkoord gaat met het schikkingsvoorstel.

Radiostilte vanwege de hectiek

Intussen zoekt Argon al een opvolger voor Van Niekerk. De technische commissie van de club was daarvoor afgelopen weekeinde in gesprek met een nieuwe oefenmeester.

“Ik kies nu voor radiostilte vanwege de hectiek rond de vorige trainer. Die is mij niet in de koude kleren gaan zitten dus ik ben terughoudend met commentaar. De club kiest nu allereerst voor rust en stabiliteit. Ik doe over de afhandeling met Van Niekerk ook geen mededelingen.”

Volstrekt onacceptabel

Intussen doet de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Mijdrecht ook een duit in het zakje. Want fractievoorzitter Pieter Kroon vindt het onacceptabel dat zulke racistische uitspraken gedaan worden. “Je moet je bij een sportvereniging thuis kunnen voelen en niet uitgesloten worden.” Kroon wil van BenW weten of het met (sport-)clubs afspraken wil maken om situaties zoals deze voortaan te voorkomen.

