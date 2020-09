Zonder publiek spelen dreigt bij Feyenoord thuis

Bij de thuiswedstrijden van Feyenoord moeten er beveiligers bij om de anderhalve meter afstand in de Kuip te controleren. Anders wordt het spelen zonder publiek.

Gaat het weer mis, dan heeft dat mogelijk drastische gevolgen voor Feyenoord. Dit schrijft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in een brief aan de club.

Zingen en sfeer maken

Volgens politie en de gemeente Rotterdam, hielden supporters tijdens Feyenoord tegen FC Twente onvoldoende afstand. Daarbij maakten zij in de Kuip ook nog eens sfeer en zongen.

“Als je daar zit, naar de wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Gewoon je bek houden”, zei een zichtbaar geĆ«rgerde Mark Rutte daarover.

De supporters van Feyenoord begrijpen dat minister-president Mark Rutte kritiek had. “Wij doen ons uiterste best om ons aan de afspraken te houden. En dat lukt in grote lijnen ook wel”, zegt Remco Ravenhorst, voorzitter van FSV De Feijenoorder.

Niet te voorkomen

“Maar ik hoop dat hij ook begrijpt dat het moeilijk is om dat de hele wedstrijd in je systeem te houden. Ik was in het stadion en zag dat veel mensen probeerden om zich aan de regels te houden. Maar dan krijgen we in de laatste minuten drie grote kansen om nog te winnen.

Dat bracht emotie met zich mee, zoiets is niet te voorkomen. Na het opstellen van de richtlijnen voor de fans stelde de voorzitter van het veiligheidsberaad al dat deze niet haalbaar waren.”

Zonder publiek

Feyenoord liet weten de frustratie van de premier te begrijpen en extra mensen in te zullen zetten. De club gaat dus 25 stewards en beveiligers aan het oorspronkelijke team van 380 man toevoegen.

Deze extra mensen moeten met name de anderhalve meter afstand gaan handhaven. Dat zullen zij al bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, gaan doen. Als supporters zich alsnog niet aan de regels houden, volgen er maatregelen. Aboutaleb overweegt dan om de wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

Follow @Allesportzaken

Links Feyenoord Bron Rijnmond.nl