Vuurwerk-incidenten voortaan direct voor de rechter

De KNVB wil van het afsteken van vuurwerk op stadiontribunes af. De voetbalbond heeft daartoe afspraken gemaakt met de politie, het OM, gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Vaak worden o vertredingen afgedaan m et een lokaal stadionverbod, maar dat zal voortaan via het strafrecht gaan lopen “, zegt Jan Bluyssen van de KNVB.

Direct naar de rechter

“Een lokale oplossing is daarmee verleden tijd. Controleurs die bij de poort van het stadion vuurwerk aantreffen, zullen direct de politie gaan inschakelen. Bovendien krijgt iedereen die wordt betrapt, direct een landelijk stadionverbod.”

“Als iemand vuurwerk op het veld gooit of in het stadion afsteekt, dan wordt de gang naar de rechter vanaf nu dus normaal”, zegt Bluyssen. En dat kan ook gevolgen hebben voor het verloop van een wedstrijd.

“Als er iets op het veld ligt te roken of branden, dan legt de scheidsrechter de wedstrijd namelijk stil tot het uit is. En gebeurt dat nog een keer dan kan het ook voorkomen dat de wedstrijd gestaakt wordt.”

Eerste vuurwerk-dode

Het doel van de maatregelen is volgens Bluyssen ook om supporters bewust te maken van de gevaren. “De KNVB staat voor gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal. Daar hoort vuurwerk niet bij want dat is domweg te gevaarlijk. Wij constateren dat het steeds zwaarder wordt en dat het aantal incidenten toeneemt. Het is dus wachten op de eerste dode.”

De bond denkt dat supporters ook steeds vaker bezwaar hebben tegen vuurwerk in het stadion. Bluyssen noemt als voorbeeld de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. “Toen kwam er vuurwerk uit het Feyenoord-vak. Het hele stadion floot dat vak vervolgens uit.”

De KNVB wil overigens niet van alle sfeeracties in voetbalstadions af. Deze zullen voor de wedstrijden nog wel worden toegestaan als die maar worden uitgevoerd door een professionele organisatie.

Follow @Allesportzaken