Gezamenlijke bestrijding van supportersvuurwerk

Het gebruik van supportersvuurwerk moet uit het voetbal verdwijnen. De ere- en eerste divisieclubs, de KNVB, de politie, het OM, de gemeentes en het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaan hier werk van maken.

Het afsteken van supportersvuurwerk is volgens de Nederlandse wet niet toegestaan. Het is bovendien gevaarlijk, en al helemaal in stadions met volgepakte tribunes.

Boetes en letselschade

Knalvuurwerk kan namelijk ernstige gehoor- en oogschade toebrengen en door fakkels kunnen zware brandwonden ontstaan. Bovendien is het inademen van vuurwerkrook schadelijk voor lijf en leden.

Clubs lopen daarnaast het risico om aansprakelijk te worden gesteld als er supporters letsel oplopen. Het afsteken van vuurwerk kan clubs ook nog eens forse schade en boetes opleveren.

Harder optreden

De belangrijkste partijen rondom het voetbal hebben zich verenigd in de ‘Regiegroep voetbal en veiligheid’. De groep heeft onderstaande afspraken gemaakt om harder op te treden tegen supportersvuurwerk rondom het voetbal.

Veiligheid waarborgen

Voetbal en supportersvuurwerk ìs geen vanzelfsprekende combinatie. En de nieuwe aanpak, die per direct is ingegaan, is zeker niet bedoeld om supporters te pesten.

Maar de aanpak is wel bedoeld om de veiligheid van de supporters te waarborgen voordat er grote ongelukken gebeuren. De regiegroep wil niet wachten op een catastrofaal ongeval maar gaat nu dus optreden tegen vuurwerk.

