Aftrap om 16:30 uur pijnpunt voor Supporterscollectief

De KNVB heeft op 22 juli het competitieprogramma 2020/2021 voor de eredivisie en eerste divisie bekend gemaakt. Voor de eredivisie valt met name de introductie van de aftrap op zaterdag 16:30 uur op.

Elke club speelt in een test één keer om 16:30 uur thuis. In de eerste divisie zijn de tijden in de eerste periode gespreid over de week. Op deze manier zijn alle wedstrijden live op tv te zien.

Aftraptijd om 16:30 uur

Supporterscollectief Nederland is zeer teleurgesteld over de aftrap om 16:30 uur. “Wij pleitten ervoor om de animo voor dit tijdstip eerst eens goed te onderzoeken maar dat is dus niet gebeurd.

De KNVB heeft de clubs wel gevraagd hoe zij over deze tijd dachten. Een ruime meerderheid wilde daar wel mee akkoord gaan. Deze nieuwe tijd gaat ten koste van de tweede wedstrijd op zaterdagavond 20:00 uur.

Evaluatie

Supporterscollectief Nederland gaat nog voor de start van het seizoen met de KNVB, Eredivisie CV en Fox Sports praten. Het collectief wil bespreken op basis van welke criteria zij het tijdstip gaan evalueren. “Wij willen voor aanvang van het nieuwe seizoen beoordelen of dit tijdstip wel zo’n geslaagde toevoeging is.”

Niet erg gepast

“Het is niet erg gepast dat clubs dit tijdstip zomaar doorvoeren. En vaak ook nog zonder overleg met hun achterban”, zegt voorzitter Matthijs Keuning. “Supporters nemen een seizoenkaart om op zaterdagavond of zondagmiddag naar het stadion te gaan.

Maar zij kunnen nu al één wedstrijd missen omdat zij op zaterdag werken of zelf sporten. En deze stap komt nog bovenop de onzekerheid over het coronabeleid. Dit gaat veel supporters waarschijnlijk ook al wedstrijden kosten.

Niet bepaald veel waardering

“Clubs vroegen de afgelopen maanden veel van hun supporters. Eerst moesten zij afzien van compensatie van een afgebroken seizoen. Vervolgens moesten zij maar onvoorwaardelijk een seizoenskaart nemen voor komend seizoen. De clubs laten met een aftrap om 16:30 uur niet echt hun waardering zien voor de steun”, aldus Keuning.

Follow @Allesportzaken