Subsidieregeling LED-verlichting Noord-Hollandse clubs

De provincie Noord-Holland gaat sportclubs via de subsidieregeling LED-verlichting helpen bij de verduurzaming van accommodaties. Dit is een van de ambities van de provincie in het nieuwe sportbeleid.

Deze regeling is bedoeld om clubs te helpen om hun kosten structureel te verlagen. De regeling gaat in januari 2021 van start.

Samen met Sportservice Noord-Holland gaat de provincie kennissessies organiseren. Deze sessies over de verduurzaming van accommodaties zijn gericht op clubbestuurders. De provincie wil een aantal thema’s ook via challenges onder de aandacht brengen.

Vanaf januari 2021 kunnen sportclubs tot 10.000 euro subsidie via subsidieregeling LED-verlichting aanvragen. Dat geld moet de club dan besteden aan zaken zoals de aanschaf van LED-verlichting.

Veel sportclubs lopen door de coronacrisis inkomsten mis, o.m. die uit de kantine. Maar ook het verlies van leden en vrijwilligers is voor veel clubs een probleem. De provincie zet de sessies en de challenges daarom pas in zodra de clubs daar klaar voor zijn.

Deze regeling gaat volgens plan dus in januari 2021 van start. De bedoeling van de subsidieregeling voor LED-verlichting is om clubs te helpen om hun kosten te verlagen.

