Komt het stilleggen van de amateursport te laat?

Het kabinet komt op 13 oktober met verscherpte maatregelen zoals een stop van het seniorenvoetbal. Gezien de vele afgelastingen van de afgelopen weken, komt het stilleggen van de amateursport niet als een verrassing.

“Het stilleggen van een deel van het amateursport zou een goed besluit zijn. Het gaat om de veiligheid van iedereen en dan is voetbal maar bijzaak.”

Best een maand eerder

“Het besluit komt wel te laat”, zegt FC LEO voorzitter Arjan Fledderman. Wat hem betreft had het kabinet het voetbal best een maand eerder stil kunnen leggen. “‘Ik ben natuurlijk geen expert natuurlijk. Maar het aantal besmettingen nam al een aantal weken snel toe. Het was verstandig geweest om de zaak toen al stil te leggen. Dan hadden we nu misschien erger kunnen voorkomen.”

Voetbal is maar bijzaak

“Dit zat er natuurlijk aan te komen”, zegt Fledderman. “En zoals het nu gaat, met die wedstrijden zonder publiek, is dat leuk? Op zo’n sfeerloos sportpark?” FC LEO wilde een paar weken geleden de wedstrijd tegen De Heracliden al niet laten doorgaan.

“Laat toch maar doorgaan”, zei de GGD toen. Dat ging eigenlijk een beetje tegen ons gevoel van veiligheid in. Want daar gaat het om, de veiligheid van iedereen. Dan is voetbal maar bijzaak.”

Zorgelijke ontwikkeling

“Dit is een zorgelijke ontwikkeling”, reageert Bram Reudink van Sportkoepel Groningen. “Ik ben benieuwd of de trainingen nog wel mogen doorgaan. Ik vraag me af wat er gebeurt met de huur van sportaccommodaties.

Als het Rijk dit niet compenseert valt er een gat in de begroting van veel verenigingen. Het sluiten van sportkantines kost clubs veel geld. Zij kunnen alleen zo veel mogelijk besparen en hopen dat deze ellende niet te lang duurt.”

Volgens de uitgelekte plannen zouden niet-contactsporten mogen doorgaan. “Dat zijn er dan niet veel”, stelt Reudink. “Tennissers mogen nog wel spelen, alleen niet meer dubbelen. Maar ook voor tennis hebben de maatregelen gevolgen want het aantal besmettingen neemt snel toe.”

