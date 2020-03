Stiekeme sporters op de velden in veel gemeenten

In veel gemeenten gaan sporters toch stiekem sporten. Uit het hele land komen meldingen van het illegaal betreden door stiekeme sporters. Deze velden zijn al een week verboden terrein en een ‘no-go area’ vanwege de corona-uitbraak.



In veel gemeenten gaan sporters toch stiekem sporten. Uit het hele land komen meldingen van het illegaal betreden van sportvelden. Overtreders riskeren echt een forse boete.

Bekeuringen voor stiekeme sporters

In Nijmegen zijn al bekeuringen uitgedeeld aan vijf stiekeme sporters die illegaal over de velden liepen. Er is volgens burgemeester Hubert Bruls vaak genoeg verteld dat niemand op de sportvelden mag komen. “Dus dan helaas maar zo.”

De jeugd zoekt in deze dagen toch stiekem de sportvelden, trapveldjes en Cruyff Courts op. Dat zij daarvoor over een hek moet klimmen maakt hen kennelijk niet veel uit. Tilburgse sportclubs riepen jongeren al op om dat niet te doen. En in Goirle deden voetbal- en hockeyclubs dit vorige week al.

Boete van 4.350 euro

Ook de voetbalvelden van sc Franeker blijken nog steeds in trek om een balletje te trappen. Zowel leden als niet-leden negeren volgens het bestuur de afgesloten toegangen tot de club. Maar overtreding van de noodverordening kan wel een boete van maximaal van 4.350 euro opleveren.

Ook de gemeente Hardenberg verklaarde de sportparken al officieel tot verboden terrein. A4-tjes met ‘verboden toegang voor onbevoegden’ geeft de politie de ruimte om eventueel boetes uit te schrijven. “De behoefte om elkaar op de sportvelden te ontmoeten, blijft kennelijk bestaan. Maar de gemeente heeft onder de huidige omstandigheden weinig begrip voor stiekeme sporters.”

