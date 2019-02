Heimelijke steun voor Feyenoord van Postcode loterij?

Feyenoord zou 20 miljoen euro van de Postcode Loterij hebben ontvangen. Het onderzoeksplatform FTM stelt dat Boudewijn Poelmann, de baas van deze loterij, dat geld via een constructie naar de club zou hebben gedirigeerd.

Poelmann is fan van Feyenoord en indirect mede-eigenaar club. Hij heeft naar verluidt druk gezet op de Stichting Doen om met dochterbedrijf Qurrent een sponsordeal te sluiten.

Sponsordeal Qurrent

Qurrent was niet voor deze deal die toch werd gesloten. De stichting DOEN zou tot 1 juli 2021, garant staan voor een jaarlijks bijdrage van maximaal 5,75 miljoen euro omdat Qurrent verliesgevend was.

Volgens een oud-medewerker van Qurrent is directeur Richard Klatten er maar in mee gegaan “omdat er tegenin gaan geen zin had.” Zo’n constructie is volgens de kansspelwetgeving overigens strikt verboden.

Indien de Kansspelautoriteit deze zaak gaat uitzoeken zou dat voor zowel Poelmann als en de loterijen een staartje kunnen krijgen. In het uiterste geval zou zelfs de licentie van de Postcode Loterij kunnen worden ingetrokken.

Grote stap

In een reactie aan Follow The Money heeft Poelmann indirect laten weten inzake Qurrent en Feyenoord geen rol gespeeld te hebben. Hij attendeerde het bedrijf er alleen op dat er een grote stap in de naamsbekendheid gemaakt kon worden. Zelf was hij niet aanwezig bij de gesprekken.

Omdat Qurrent grote verliezen maakt, besloot de Stichting DOEN in de zomer van 2018 het bedrijf aan Greenchoice te verkopen. Dat bedrijf nam de sponsordeal echter niet over zodat Feyenoord zonder hoofdsponsor kwam te zitten.

