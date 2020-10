Stelde Kampong hockey een besmette speler op?

Het bondsbestuur van de KNHB maakt een zaak aanhangig bij de onafhankelijke tuchtcommissie van de bond. Het gaat om het mogelijk opstellen van een besmette speler in de wedstrijd Tilburg H1 tegen Kampong H1 van 25 september jl.

Het bestuur ontving uit diverse bronnen signalen dat tijdens deze wedstrijd wellicht een niet-speelgerechtigde speler heeft meegespeeld. Het betreft een speler van Kampong H1.

Besmette speler is niet speelgerechtigd

Deze speler had o.b.v. de coronamaatregelen en de bepalingen in het bondsreglement, wellicht in quarantaine moeten zijn. Hierdoor was hij niet speelgerechtigd. Het KNHB-bestuur heeft n.a.v. de informatie en verklaringen, SV Kampong Hockey op de hoogte gesteld.

Het is mogelijk dat de tuchtcommissie na onderzoek vaststelt dat de speler niet speelgerechtigd was. Op basis van de reglementen kan de KNHB Kampong dan een tucht- en/of een competitiemaatregel opleggen.

Oranje-international

De speler van Kampong zou positief getest zijn voor corona. Hij bleef in de rust van de wedstrijd ook in de kleedkamer achter. Onafhankelijk onderzoek moet nu uitwijzen of Kampong de regels heeft overtreden.

Het zou gaan om een van de Oranje-internationals. Dit constateerde de NOS op basis van de gegevens. In de wedstrijd van Kampong tegen Tilburg bleven Lars Balk en Jip Janssen in de rust in de kleedkamer achter.

Beide spelers maken onderdeel uit van het team van Max Caldas. Balk was afgelopen zondag weer van de partij in de wedstrijd tegen Den Bosch maar Janssen bleef thuis.

Schorsing en puntenaftrek

Kampong kan inderdaad een besmette speler hebben opgesteld die dus niet speelgerechtigd is. In dat geval kan de club rekenen op punten in mindering en een schoring van de desbetreffende speler. In het verleden kreeg HC Den Bosch al eens drie punten in mindering voor een vergelijkbare overtreding.

