Meer sportclubs rookvrij ‘maar we zijn er nog niet’

Een groeiend aantal sportclubs is rookvrij. Maar op de meeste sportclubs is roken nog gewoon toegestaan. Met 60% rookvrije clubs doen de hockeyclubs het in ons land het beste.

De grote buitensporten zijn voetbal, hockey, tennis, korfbal en atletiek. Gemiddeld is maar 16% van de clubs rookvrij of is roken verboden op jeugddagen of rond de velden.

Verdubbeling t.o.v. 2018

Het aantal (vrijwel) rookvrije sportclubs neemt steeds sneller toe en is in 2018 verdubbeld naar 1.152. Dit blijkt uit cijfers van de Alliantie Nederland Rookvrij. Roken is in Nederland sowieso op steeds minder openbare plekken toegestaan.

Tennisclubs het minste rookvrij

“We zijn tevreden met de groei maar we zijn er echt nog niet”, zegt Mara van Dooremaal van de Hartstichting. “Eind 2015 was ons van één roeivereniging bekend dat die buiten rookvrij was. In dat jaar werd ook de eerste voetbalvereniging rookvrij.”

Van de sporten waar veel kinderen spelen, presteren de hockeyclubs met 60% rookvrij het beste. Op maar liefst 93% van de tennisclubs is roken gewoon toegestaan. Dat zou vooral komen doordat tennisclubs gemiddeld maar 20% jeugdleden hebben. Andere sporten bestaan voor de helft of meer uit jeugd.

Geen vrijwilligers vertrokken

“Veel clubs zijn bang om leden en vrijwilligers tegen de haren in te strijken”, zegt Van Dooremaal. Ook bij clubs met veel rokende bestuursleden krijgt een antirookbeleid minder prioriteit.

“Maar als een club eenmaal rookvrij is, hebben de meesten daar begrip voor. Wij hebben nog niet van clubs gehoord waar vrijwilligers zijn vertrokken omdat zij niet meer mochten roken.”

Rookvrij beleid beleefd herhalen

Er zijn altijd sporters of bezoekers die stiekem toch roken. Ook kennen bezoekers het rookbeleid niet altijd, dus steken zij argeloos een sigaret op. “Het is dus een kwestie van herhalen en mensen beleefd aan hun jasje trekken. En met een kop koffie erbij is al veel uit te leggen.”

Zo’n 14% van alle voetbalclubs is inmiddels rookvrij. “De KNVB zou een rookverbod het liefste verplicht stellen maar dat blijkt juridisch niet mogelijk”, aldus een woordvoerder. Deze tak van sport heeft dus nog een lange weg te gaan.

