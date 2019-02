Megaproject De Braak Helmond gaat bijna van start

De bouw van sportcampus De Braak in Helmond komt steeds dichterbij. Het megaproject kost 55 miljoen euro maar prijsstijgingen vallen niet uit te sluiten”, stelt wethouder Harrie van Dijk.

Helmond legt binnenkort twee kunstgrasvelden aan en in november start de bouw van het Dr. Knippenbergcollege . Eind 2019 zal het hele megaproject worden aanbesteed.

Een megaproject met krap budget

“Helmond ligt op schema en verwacht op dit moment niet over het budget heen te gaan”, stelt BenW. “Maar het zal krap worden.” Uiterlijk 2023 moeten een onderwijsinstelling, een stadion, een zwembad en acht sportvelden zijn opgeleverd.

Helmond investeert 25 miljoen euro in dit megaproject en reserveert 13,5 miljoen euro voor het zwembad. De gemeente houdt ook rekening met nog niet-begrote zaken zoals de aanleg van infrastructuur en toegangswegen. Er worden ambtenaren vrijgemaakt om het project in goede banen te leiden.

De Knip en het stadion

In november van dit jaar start de bouw van het Dr. Knippenbergcollege. Het complex voor 1.800 leerlingen wordt in 2021 opgeleverd. De OMO Scholengroep investeert 30 miljoen euro in de bouw, 19 miljoen voor het gebouw en 11 miljoen voor de praktijkschool en de sportzalen.

Helmond is verantwoordelijk voor de bouw van het multifunctionele stadion dat in 2023 moet zijn opgeleverd. De gemeente maakt binnenkort bekend wie het project mag vormgeven.

Naast Helmond Sport en de praktijkschool nemen ook fysiotherapeuten van JVDI, sportclub Helmondia en rksv MULO hun intrek in het stadion. Dat moet plaats gaan bieden aan 4.500 toeschouwers. Helmond Sport strijkt naar verwachting in 2023 in het stadion neer.

Rubberkorrels of niet

De gemeente legt in mei en juni de eerste twee kunstgrasvelden aan. “Daar kunnen wij al mee aan de slag want het bestemmingsplan is onherroepelijk”, zegt wethouder Van Dijk. Helmond legt op De Braak in totaal acht velden aan, inclusief het veld waarop Helmond Sport de thuisduels zal spelen.

De gemeenteraad moet nog iets over de infill gaan vinden. Het zou kunnen dat de gemeente liever geen rubberkorrels wil laten instrooien. De raad ontvangt hiervoor nog een voorstel.

Twee 25-meterbaden

De bouw van het zwembad staat dus los van de ontwikkeling van campus De Braak. Het bad komt op de plek waar nu korfbalclub OEC is gehuisvest en wordt al in 2021 geopend. De gemeente trekt maar liefst 13,5 miljoen euro uit voor een peuterbad en twee 25-meterbaden waarvan één wedstrijdbad.

