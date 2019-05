SSC ’55 Waalwijk krijgt 93 nieuwe parkeerplaatsen

Waalwijk wil 255.000 euro uittrekken voor 93 parkeerplaatsen bij vv SSC ’55 in Sprang-Capelle. Spelers en bezoekers zetten nu massaal hun auto’s in de berm, met alle risico’s van dien.

SSC ’55 vroeg in 2016 al aandacht voor de verkeersonveilige situatie rondom de club. En vele sportclubs in Nederland kampen met parkeerproblemen.

Bermen vol auto’s

Zodra er gevoetbald wordt, staan de smalle bermen bij SSC aan beide zijden vol met auto’s. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties zoals voor fietsers die regelmatig last hebben van portieren die open zwaaien.

Vlak bij de club ligt een onverhard terrein waar ’s avonds en ’s nacht vrachtwagens kunnen parkeren. Maar die doen dat maar zelden. Daarom wil de gemeente op deze plek 64 parkeerplaatsen aanleggen.

93 parkeerplaatsen voor SSC

Het verharden van dit terrein kost 140.000 euro. De gemeente wil voor nog eens 115.000 euro, het fietspad over een lengte van 255 meter verleggen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nog eens 29 extra parkeerplaatsen.

De gemeente stelt dat de gebruikers van het sportcomplex tevreden zijn over deze oplossing. De gemeente heeft berekend dat de club aan 80 parkeerplekken genoeg zou moeten hebben. Dus met 93 plaatsen zit de club daar flink boven. De gemeenteraad moet in mei de investering van 255.000 euro wel goedkeuren.

Verkeersveilig oversteken

De CU-fractie wil weten of er bij het geplande parkeerterrein ook een toegang naar het sportcomplex komt. “Of moeten de ruim 500 spelers en alle bezoekers maar via het fietspad naar de hoofdingang lopen? Dat lijkt ons niet erg veiligheid.”

Het complex van SSC ’55 zou ooit naar een andere locatie verhuizen. De CU wil graag weten of de parkeerplannen betekenen dat die verplaatsing niet meer aan de orde is. BenW zullen zich in de komende tijd over de vragen van de CU gaan buigen.

Follow @Allesportzaken