Spreeuwenkasten helpen onderhoud natuurgrasvelden

Veel clubs met natuurgras hebben bij de seizoensstart last van engerlingen en emelten. De beestjes kunnen flink schade aan de sportvelden aanrichten. Maar door spreeuwenkasten op te hangen, is schade goed tegen te gaan.

Een engerling is de larve van een kever die de ondergrondse delen van de grasplant aantast. Emelten zijn larven van een langpootmug en voeden zich met het groen van het gras.

Voedsel voor jonge spreeuwen

Niet alleen de engerlingen en de emelten richten schade aan het sportveld aan. Ook kraaien en andere soorten vogels ploegen een sportveld om op zoek naar engerlingen en emelten.

Maar aan deze overlast is best iets te doen.

Clubs kunnen schade namelijk tegengaan door spreeuwen in de omgeving van de velden te laten nestelen. Deze vogels voeden zich met de engerlingen en emelten maar beschadigen daarbij de velden niet.

De spreeuw broedt soms wel twee keer per jaar en krijgt per keer vier tot zeven jongen. Emelten en engerlingen dienen als voedsel voor de jonge spreeuwen in het nest.

Fijne puntsnavel

Bijkomend voordeel is dat spreeuwen vroeger in het jaar broeden dan kraaien. De spreeuwen zijn in staat om met hun fijne puntsnavel de larve uit de eigen gang te trekken. Roeken en zwarte kraaien maken met hun sterke snavel een groter gat en beschadigen daarmee het sportveld. Zij woelen soms meters grasveld om. De spreeuwen halen de de engerlingen en emelten uit het veld voordat de kraaien erbij kunnen.

Spreeuwenkasten rond het sportveld

Overlast van engerlingen en emelten is dus tegen te gaan door meerdere spreeuwenkasten rond het sportveld op te hangen. Deze aanpak werkt al jaren succesvol voor een aantal golfbanen in ons land. Die kampen namelijk met dezelfde overlast. Meer informatie voor clubs staat op Vogelbescherming Nederland. Clubs kunnen nestkastjes voor spreeuwen ook online aanschaffen.

