Toegankelijkheid sportwebsites bij weigering cookies

Veel websites laten bezoekers alleen toe als zij akkoord gaan met het plaatsen van ‘tracking cookies’. “Deze sites voldoen daarmee niet aan de AVG”, zo liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs weten.

De AP krijgt klachten van websitebezoekers die na weigering van tracking cookies geen toegang kregen tot de site. De AP heeft een aantal partijen hierover al een brief gestuurd.

Correct toestemming vragen

“Eigenaren van websites leggen vaak het surfgedrag van bezoekers vast via volgsoftware. Dit is een van de grootste verwerkingen van persoonsgegevens omdat vrijwel iedereen op internet actief is. Zij moeten bezoekers van hun website daarom correct om toestemming vragen”, zo stelt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

“Bezoekers kunnen dan bewust en op de juiste manier gebruik maken van hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Veel websites vragen om toestemming om tracking cookies te mogen plaatsen. Bij weigering kunnen zij de website niet op en dat is onrechtmatig.”

Analyseren via tracking cookies

Organisaties moeten op grond van de AVG een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Als zij bezoekers digitaal willen volgen, dan moeten zij daarvoor toestemming vragen.

Veel websites vragen vooraf toestemming voor het plaatsen van volgsoftware zoals tracking cookies. Tegen software voor het algemeen analyseren van bezoek op die site bestaat ook geen bezwaar.

Dieper volgen

Het dieper volgen en analyseren van het surfgedrag en het delen van deze informatie mag alleen met toestemming. En bezoekers moeten die toestemming volledig vrij kunnen geven. Sommige websites verlenen geen toegang tot de website als er geen toestemming voor cookies is gegeven.

Op grond van de AVG is toestemming niet ‘vrij’ als iemand geen echte of vrije keuze heeft. Deze is ook niet vrij als diegene het geven van toestemming niet kan weigeren zonder nadelige gevolgen.

Eigenaren van (sport-)websites hebben nu de opdracht om hun praktijk waar nodig aan te passen. De AP heeft de organisaties waar zij de meeste klachten over heeft ontvangen, een brief gestuurd met de normuitleg.

Follow @Allesportzaken