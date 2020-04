De sportwereld vraagt op 23 april opnieuw om steun van het kabinet. Zij krijgen vaak al hulp van hun gemeente, maar sportverenigingen kunnen natuurlijk ook omvallen.

Sportverenigingen proberen in deze tijd om te overleven. “Natuurlijk kunnen kunnen sportverenigingen ook omvallen”, zegt Olaf ten Thij, voorzitter van HC Zwolle .

Geen rente, aflossing en huur

“Wij krijgen gelukkig hebben alle medewerking van de bank en de gemeente. Maar wij missen nu al 90.000 euro kantine-omzet. Wij hoeven geen rente te betalen en af te lossen op de hypotheek. En wij hoeven de gemeente ook geen huur te betalen. Maar als die coulance stopt hebben wij snel een geldprobleem.”

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen praat op 23 april weer met minister Martin van Rijn. Zij zal hem om een financiële bijdrage vragen voor gemeenten die het innen van de huur van sportclubs hebben opgeschort.

Wij hopen op kwijtschelding

“Het gaat om ruim 100 miljoen euro en wij hopen op kwijtschelding. Anders komen de clubs na de crisis alsnog in de problemen”, zegt Van Zanen. “Overigens zijn er helaas nog altijd gemeenten die toch de huur blijven innen.”

NOC*NSF wil graag dat het ministerie een noodfonds voor de sport opzet. De NOW- en TOGS-regelingen waarop bonden, clubs en ZZP’ers in de sport een beroep kunnen doen, voldoen niet. “Wij moet de sportinfrastructuur in stand houden. Dat is van groot maatschappelijk belang, ook om straks samen weer uit de crisis te komen.”

Clubhuizen open voor scholen

Op initiatief van de KNHB willen hockeyclubs hun clubhuizen openstellen voor scholen. Die krijgen een ruimtegebrek vanwege de 1,5 meter eis. De kinderen kunnen dan voor gym gebruik maken van de velden. Ook andere bonden hebben al laten weten dat zij zo ook wel willen helpen.

“Ik vind sowieso dat sport en onderwijs veel meer moeten samenwerken”, zegt KNHB-directeur Erik Gerritsen. “De sportsector moet zijn maatschappelijk belang veel sterker benadrukken. Dat doen wij nu niet goed genoeg.”

“HC Zwolle stelt het clubhuis graag open voor scholen”, zegt Ten Thij. “Dat deden wij ook al enkele jaren voor een MBO-instelling. Nu Zwolle ons helpt door de huur op te schorten, kunnen wij zo iets terug doen.”

