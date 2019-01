Sports Performance Center bij PSV gelanceerd

PSV en St. Anna Zorggroep zetten samen een Sports Performance Center (SPC) op. Dit centrum gaat zich bezighouden met blessurepreventie, prestatieverbetering en sportmedische innovatie.

In het eerste half jaar van 2019 gaan de oprichters meer partners in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven aansluiten. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

Iedereen profiteert

Via de topsport van PSV wordt de kennis die op De Herdgang wordt vergaard, beschikbaar voor iedereen in de regio. “Daar profiteren zowel topsporters als hobbysporters van maar ook het bedrijfsleven”, zegt Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV.

Voor PSV heeft een Sports Performance Center een grote toegevoegde waarde voor de hele regio. “Wij zoeken bij PSV altijd naar die paar procentjes extra winst maar hebben ook een rol in de regio”, stelt Gerbrands. “Maar wij leveren die bijdrage aan een grotere vitaliteit in het achterland van PSV graag.”

Krachtenbundeling in Sports Performance Center

Ingrid Wolf-de Jonge, voorzitter raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep: “Via dit initiatief verdiepen wij onze samenwerking. Wij bundelen onze krachten op het gebied van sportgezondheid en prestatieverbetering t.b.v. de sporters van PSV maar ook alle sporters in de regio.” De St. Anna Zorggroep is al bijna vijftig jaar als medisch partner bij PSV betrokken om de gezondheid van de spelers te monitoren.

Kennis over sportfitheid

De St. Anna Zorggroep heeft met TopSupport een medisch gezondheidscentrum waarin ook PSV meewerkt. Ward van Soest is hoofd van de medische staf van PSV en medisch manager van TopSupport.

“Het Sports Performance Center biedt kansen om onze kennis over sporters en hun sportfitheid uit te breiden. De nieuwe samenwerking geeft ons een geweldige impuls op het gebied van sportinnovaties in de volle breedte”, aldus Van Soest.

