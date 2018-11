Sportquiz als welkome aanvulling voor de clubkas

Even na 20:00 uur buigen de teams zich, in een bomvolle kantine, over deze eerste vraag in de sportquiz. Veel leden zijn na de wedstrijd blijven hangen en hebben de tijd overbrugd met bier, bami en beelden van NAC – Ajax.

Sportclubs organiseren steeds vaker een sportquiz. Het is een goed recept voor een gezellige avond en een welkome aanvulling voor de clubkas.

Veertien teams

Vv Voorwaarts organiseerde de grote Sportquiz al voor de vijfde keer, gepresenteerd door Manolito Buth, speler van het zevende. “Wij hebben veertien teams binnen, een paar teams meer dan vorig jaar. Dat wordt dus weer een gezellige avond met zo’n honderd mannen en vrouwen. Behoorlijk veel voor een vereniging met maar 600 leden.”

Geen muis

Eén van hen is secretaris Marnix Quee die met zijn team verdedigt de titel verdedigt. Hij is speler en bestuurslid van een kleine maar prima functionerende vereniging. De zaterdag vierdeklasser is een mix van de oude garde en nieuwe aanwas van voormalige studenten.

“Wij hebben de afgelopen jaren een grote instroom van nieuwe leden gehad”, vertelt Quee. “Wij zijn nu maximaal bezet met negen zaterdag- en acht zondagteams. Er kan geen muis meer bij.”

Niet te studentikoos

“Het volkse en studentikoze mixt hier prima. Toch houdt het bestuur goed in de gaten dat het pure voetbalkarakter van de club behouden blijft. “Wij bewaken onze roots ook al verandert de populatie van de stad Utrecht. De studentikoze sfeer moet niet te dominant worden.”

De het scheidsrechtersbestand bestaat nu overwegend uit leden van de ‘oude garde’. “De jongeren moeten dat in de toekomst wel over gaan nemen”, aldus Quee. “Maar ik ben ervan overtuigd dat zij zullen opstaan.”

Sportquiz goed voor kantine-omzet

Vv Voorwaarts organiseert regelmatig een evenement. Een Hollandse avond, een darttoernooi, een rockfeest maar ook een sportquiz. Belangrijk als sociaal bindmiddel. Even wat anders dan een potje voetbal en een biertje. En goed voor de kantine-omzet.

Een jeugdafdeling heeft vv Voorwaarts al decennia lang niet meer. “Die spelen aan de overkant, bij Hercules en Sporting ’70. Wij zitten aan onze tax, ons complex is al overvol.”

