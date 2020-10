Sporthal Doetinchem over naar het sportbedrijf

De particuliere Sporthal Doetinchem op sportpark Zuid gaat over naar de gemeente. “De sporthal is ons door het bestuur ter overname aangeboden”, zegt sportwethouder Rens Steintjes.

De gemeente neemt de hal over van het bestuur. De topsporthal laten ploffen is geen optie omdat diverse clubs er gebruik van maken. De impact van een sluiting zou enorm zijn.

Exploitatietekort Sporthal Doetinchem

De topsporthal is medio 2014 geopend als particulier initiatief van o.a. Dick Chargois. Hij is nog altijd voorzitter van organisatie waar de hal onder valt. Chargois beaamt dat de hal een exploitatietekort heeft. “Maar de suggestie dat we op ploffen staan, laat ik voor rekening van de wethouder.”

Behalve ROC Graafschap College is volleybalclub Orion een van de vaste huurders. De hal is speciaal voor de club extra hoog (twaalf meter) gebouwd. Maar er zijn meer clubs die de hal gebruiken.

Gemeente sprong al bij

De bouw kostte destijds zo’n zeven miljoen euro. Een miljoen kwam van het Graafschap College, die als gebruiker tien jaar huur vooruit betaalde. Twee miljoen euro kwam van de provincie Gelderland.

Daarnaast verstrekte de BNG Bank een lening van drie miljoen euro. Doetinchem staat garant voor de hal en moest al meerdere keren bijspringen. De hal kon namelijk niet altijd aan de verplichtingen voldoen.

Geen commerciële tarieven

“De exploitatie was altijd een probleem”, zegt Chargois. “Onder meer omdat we de huren moeten vragen die de clubs ook in de oude hal betaalden. En dat zijn geen commerciële tarieven.” De hal is volgens Chargois zonder leningen zo’n 1,5 miljoen euro waard. Chargois hoopt dat de hal voor 1 januari 2021 eigendom is van de gemeente.

De situatie rond de hal kwam op 15 oktober aan de orde in gesprekken over sportbedrijf Doetinchem. De sporthal moet daar een pijler van worden. Het sportbedrijf Doetinchem moet op 1 januari 2021 een feit zijn. Steintjes wil de hal, zodra deze van de gemeente is, in het sportbedrijf onderbrengen.

