Sportdossier is voor gemeenten nog best lastig

Het sportdossier is voor veel gemeenten lastig. Het verzamelen van de informatie voor de SPUK-aanvraag kost vaak meer tijd dan werd gedacht. En daarnaast bestaan er nog tal van onduidelijkheden over de diverse regelingen.

De uiterste aanvraagdatum voor de SPUK-regeling is opgeschoven naar 30 april 2019. Nog veel fiscale vragen over het Sportdossier zijn echter nog steeds niet beantwoord.

SPUK-aanvraag

Moeten gemeenten de kosten van het bewegingsonderwijs ook in de SPUK-aanvraag meenemen? Een aantal belastingadvieskantoren stelt dat de kosten hiervoor in aanmerking komen voor subsidie.

Zowel de vraag als het antwoord, waarin wordt vermeld dat de kosten van bewegingsonderwijs níet voor SPUK in aanmerking komen, is van de website van de belastingdienst verwijderd. De sector verwacht dat het Ministerie van VWS hierover op korte termijn met een expliciete uitspraak komt.

Btw-positie sportbedrijven

Ook de btw-positie van veel sportbedrijven is nog onduidelijkheid. Het Ministerie van Financiën had voorafgaand aan de totstandkoming van de plannen, moeten overleggen met de sector. En niet, zoals nu gebeurt is, na de presentatie ervan.

Het geeft dan ook geen pas om in het Belastingplan 2019 een regeling voor sportbedrijven aan te kondigen, die al op 1 januari 2019 moet ingaan. Het is bij veel wetsvoorstellen gebruikelijk om vooraf een sector te consulteren.

Subsidieregeling

Ook over de subsidieregeling voor de amateursport is nog veel niet duidelijk. Is het verstandig om de subsidie al in 2019 te claimen of kan beter worden gewacht tot in 2020? En de btw op gas en elektriciteit komen niet voor BOSA-subsidie in aanmerking maar hoe zit het dan als de gemeente deze kosten maakt?

En als een sporthal ook wordt gebruikt voor het maken van reclame, dan komt de btw op verwarmings- en verlichtingkosten voor een deel in aanmerking voor aftrek via de btw-aangifte. Geadviseerd wordt om over deze btw-aftrek afspraken te maken met de Belastingdienst.

