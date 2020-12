Jonge asielzoekers de dupe van nieuwe FIFA-regel

De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) vraagt aandacht voor de sportdeelname jonge asielzoekers. De VDG maakt zich namelijk zorgen over de gevolgen van een nieuwe FIFA-regel. Hierdoor kunnen jeugdige asielzoekers niet meedoen met voetbalwedstrijden.

Aanleiding voor de brief is de situatie die zich sinds 1 juli jl. bij voetbalclub Asser Boys voordoet. Op die datum is een nieuwe FIFA regel ingegaan. Jonge asielzoekers die bij de club zijn ingeschreven, kunnen daardoor niet meer meedoen aan voetbalwedstrijden.

Overschrijvingen van de ene naar de andere club, worden in een wereldwijd systeem ingevoerd. Dat deden voorheen altijd alleen de professionele clubs. Maar amateurclubs moeten dat nu ook. En de nieuwe FIFA-regel verbiedt de internationale overschrijving van kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud.

Het idee achter het verbod is om het contracteren van zeer jonge voetballertjes uit het buitenland tegen te gaan. Door het prof- en het amateurvoetbal bij elkaar te vegen, zijn jeugdige asielzoekers daar nu de dupe van.

Roger de Groot, burgemeester van de gemeente de Wolden, heeft ook de portefeuille sport binnen de VDG. Hij vindt dat door deze nieuwe regel een schrijnende situatie is ontstaan. “We moeten er natuurlijk alles aan doen om mensenhandel te bestrijden.

Maar deze regel gaat wel heel ver. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan sporten. En al helemaal de kinderen die in een voor hen volstrekt nieuw en onbekend terecht zijn gekomen. De KNVB heeft aangegeven dat de bond de situatie ook ongewenst vindt.

Het zou in ons land om zo’n 300 spelers gaan. De KNVB voert al gesprekken met de FIFA om een beroep te mogen doen op de ‘Limited minor exemption’. Via deze regeling kunnen clubs een minderjarige speler een stuk eenvoudiger overschrijven.

