Sportclubs in Lelystad boos over snelle huurverhoging

Sportbedrijf Lelystad heeft ineens de huurprijzen verhoogd. De huurprijs voor sporthal de Rietlanden is per 1 januari bijna 7% hoger. Dat is een aantal sportclubs in Lelystad rauw op het dak gevallen.

Voorzitter Herman van Haarlem van vv Volta vindt dat veel geld. Hij heeft daarom bij Sportbedrijf Lelystad bezwaar aangetekend tegen de nieuwe verhoging.

Binnen twee weken

Van Haarlem vindt tevens de termijn waarop de sportclubs in Lelystad de verhoging te horen kreeg, erg kort. “Op 16 december kregen wij de aankondiging van het Sportbedrijf Lelystad en twee weken later ging de verhoging al in.”

Volgens Van Haarlem is de huur nu in 1,5 jaar met zo’n 18% gestegen. “Met wat meer tijd hadden wij samen met onze leden kunnen kijken hoe dit was op te lossen.”

Ambitie is toch meer sporters

Bij vv Volta moet nu de contributie omhoog of het aantal te huren zaaluren omlaag. Daardoor kunnen leden weglopen en dat druist volgens Van Haarlem rechtstreeks in tegen de ambitie van de gemeente Lelystad.

Die wil namelijk graag dat er meer mensen gaan sporten. Van Haarlem denkt dat de huur is verhoogd omdat de gemeente de subsidie aan het Sportbedrijf niet geïndexeerd heeft.

1.500 euro per jaar

Ook BC Lelystad is niet blij met de verhoging. De club verwacht in 2020 zo’n 1.500 euro meer kwijt te zijn. Bestuurslid Jeroen Pilon bekijkt nu alle opties om de schade te beperken. Daarbij denkt hij aan een verhoging van de contributie. Of misschien extra inkomsten van nieuwe sponsors. BC Flevoland vindt het ook lastig dat het sportbedrijf de verhoging zo kort van te voren pas liet weten.

Lastig voor sportclubs in Lelystad

Het sportbedrijf zegt niet anders te kunnen dan de prijzen te verhogen. “Wij begrijpen dat het voor de sportclubs in Lelystad lastig is. Maar de kosten stijgen en de subsidie van de gemeente stijgt niet mee.”

De gemeente stelde in november 2019 al dat een huurverhoging kan leiden tot minder inwoners die sporten. De gemeente vroeg daarom de tarieven alleen te verhogen waar dit absoluut noodzakelijk was.

Maar Lelystad gaf het sportbedrijf ook toestemming om de tarieven voor sportvoorzieningen te verhogen. Dit mocht met niet meer dan 10% boven de indexering.

