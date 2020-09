Sportclubs in De Lier hopen toch op uitbreiding

De sportclubs in De Lier kunnen zich niet voorstellen dat de gemeente hun plannen links laten liggen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van GemeenteBelang Westland (GBW) in de kantine van tennisclub ’t Loo.

In de kantine van tennisclub ’t Loo presenteerde LTC-voorzitter Cor van Staalduinen de plannen voor uitbreiding. Het publiek bestond uit leden van GBW. De Lierse handbal-, korfbal- en tennisvereniging zien al jaren hun ledenaantal stijgen. Het complex is daardoor veel te klein voor het groeiende aantal sporters.

LTC heeft nu 1.330 leden. Wie bij de club wil gaan spelen komt zes jaar op een wachtlijst te staan. “Daar staan nu al 300 aspirant leden en nog even er staan straks 550 mensen op,” zegt penningmeester Onno Keijzer. Hij verwacht die groei vanwege de bouw van ruim 800 woningen aan de rand van het dorp.

Ook ckv Valto verwacht een stijging van het aantal leden maar heeft voor één team nu al geen ruimte meer. “We hebben voor een seniorenteam geen plaats meer om te trainen”, stelde voorzitter Marco Stolze.

“Wij zijn met 200 leden begonnen en wij zitten nu al op 450. En wij moeten het doen met twee velden die wij al vanaf het begin hebben. Op competitiedagen zitten wij met een serieus probleem.”

De sportclubs in De Lier willen de aangrenzende kwekerij van 2 hectares bij het sportcomplex trekken. De clubs hebben daarvoor al een plan laten uitwerken. Volgens Van Staalduinen zou de Lierse sport met dit scenario weer vijftien jaar vooruit kunnen. Zijn wens is dat de gemeente de grond voor zo’n 1,7 miljoen euro aankoopt. Een reconstructie van het gebied zou nog eens 1,9 miljoen euro kosten.

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer steunt het Lierse plan. Maar wethouder Pieter Varekamp heeft het wegens geldgebrek al terzijde geschoven. Toch verwacht Stolze dat het plan nog mee kan in de komende begroting. “Want ook andere fracties staan hier positief tegenover.” De gemeenteraad behandelt de begroting in november.

