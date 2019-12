Sportclub Gastel groeit pijlsnel uit z’n jasje

De bevolkingsgroei van Halderberge zie je terug in de sportclubs. Tegen de verwachting in groeit sportclub Gastel als kool. Het sportpark is zelfs al te klein geworden voor de 568 voetballers.

De sportclubs in Halderberge groeien uit hun jasje maar de nood is het hoogst bij sc Gastel. De voetbalclub groeit zo snel dat de accommodatie daar niet meer op berekend is.

Sportclub Gastel groeit snel

Voorzitter Adri Doomen van sportclub Gastel schreef BenW en de raadsfracties van Halderberge een brandbrief. “In 2011 gaf adviesbureau Copier aan dat in Oud Gastel een bevolkingskrimp zou ontstaat. Zelfs in 2018 werkte de gemeente nog met een model dat rekende met overcapaciteit bij krimpende clubs.”

“Wij zagen dat destijds anders en dat blijkt nu te kloppen. We zijn er trots op dat wij, geheel tegen de verwachting in, groeien. Maar dat stelt ons wel voor een probleem.”

In 2013 had de club 477 actieve leden, verdeeld over 28 teams. Het adviesbureau voorspelde toen dat sportclub Gastel in 2019 nog maar 362 spelende leden zou hebben. Maar dat zijn er nu 568 in 33 teams.”

Compensatie van de gemeente

Sportclub Gastel deelt haar complex met de brede school Futura. Voordat de school er stond, beschikte sportclub Gastel over elf kleedkamers. In de nieuwe situatie kwamen er daarvoor zes terug. “Wij hebben er uit eigen middelen al twee bij laten bouwen.”

“Kennelijk hadden wij een vooruitziende blik, al heeft die ons wel 60.000 euro gekost”, zegt Doomen. “Wij vinden eigenlijk dat de gemeente Halderberge ons daarvoor moet compenseren. Volgens de KNVB normen hebben wij recht op acht kleedkamers. En maar twee wedstrijdvelden voor 568 spelers is ook te krap.”

Aanpassing sportnota

Doomen schrijft de groei niet alleen toe aan de school als ‘prettige buurman’. Demografisch heeft Copier de plank flink mis geslagen. “Als Halderberge in Noord een wijk met 150 huizen laat neerzetten, dan weet je toch dat er mensen bij komen.”

De brandbrief is al opgepakt door de fractie van de WOS. De VVD heeft sportwethouder Hans Wierikx gevraagd om de sportnota uit 2011 eens goed tegen het licht te houden.

