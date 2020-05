Sportclub Amstelwijck weer met Dordrecht in de clinch

De gemeente Dordrecht wil het clubhuis van Sportclub Amstelwijck inpikken en de club op straat zetten. “Maar wij zullen tot het uiterste gaan om dat te voorkomen”, zegt voorzitter Wim Scharloo.

Dordrecht schreef de club op 27 maart aan. De ‘huurovereenkomst’ is per 1 april gestopt en het clubhuis moest uiterlijk 28 april leeg zijn opgeleverd.

Na de ontvangst van de brief heeft de club een advocaat ingeschakeld. “Er bestaat namelijk helemaal geen huurovereenkomst. Wij hebben ‘m niet en de gemeente kan ‘m ook niet laten zien. Toen de voetbalclubs Fluks en Merwede in 2003 fuseerden, is namelijk nooit iets ondertekend”, weet Scharloo.

De geplaagde Sportclub Amstelwijck stopte in 2015 met de voetbaltak en ging verder als tennis- en jeu-de-boules-club. De gemeente wil op het sportcomplex van Amstelwijck huizen bouwen en wil de club daarom weg hebben.

“Dordrecht stelt dat het clubhuis op gemeentelijke grond staat. En daarom zou de gemeente nu eigenaar zijn van het gebouw. “De bouw ervan kostte één miljoen euro, exclusief btw en dan zouden wij nu alles kwijt zijn? Dat vind ik onverteerbaar”, zo stelde Scharloo.

Omdat de club en de gemeente de degens nu juridisch kan kruisen, wil Dordrecht niet reageren. Uit correspondentie met de advocaat blijkt dat de gemeente de deadline al wel naar 1 september heeft verschoven.

Scharloo geeft aan dat sportclub Amstelwijck daar niet veel mee opschiet. “Dordrecht heeft ons een plek bij bij Movado aangeboden, aan de Patersweg. Maar dat zien wij niet zitten. Het gaat ons ook niet om het geld maar om een goede vervangende accommodatie.”

Sportclub Amstelwijck praat al met ’t Boulende Schaep over een fusie. “Maar de gemeente wil ook de grond van hun accommodatie hebben”, zegt Scharloo. “Nou, dat kan. Maar dan moet Dordrecht ons beide een nieuw onderkomen bieden. Er zijn zeker vier geschikte locaties.”

