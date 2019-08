Sportbuurtkamer in Zwolle krijgt steun van vv SVI

Vv SVI in Zwolle houdt vanaf 5 september in het clubhuis elke week tussen 10:00 en 12:00 uur een sportbuurtkamer. En de deelnemers mogen zelf bepalen wat zij op die dag willen gaan doen.

Speciaal ouderen uit heel Zwolle kunnen bij vv SVI terecht voor sport- en spelactiviteiten. Het draait om bewegen maar vooral ook om gezellig samen zijn.

Anderen ontmoeten in de sportbuurtkamer

De sportbuurtkamer is gratis toegankelijk en heeft een open karakter. De deelnemers mogen zelf bepalen wat zij willen gaan doen. En niet de sportieve prestatie maar het ontmoeten van anderen staat centraal.

Er is altijd een begeleider aanwezig om de bezoekers te helpen met de activiteiten. En tegen betaling kunnen zij bij vv SVI ook een kop koffie of thee krijgen. De sportbuurtkamer is vanaf 5 september dus elke week open, met uitzondering van de schoolvakanties.

Meerdere sportbuurtkamers

WijZ Welzijn en Sportservice Zwolle hebben deze eerste sportbuurtkamer samen opgezet. Marlous Holster van WijZ: “Wij zijn nu al druk in de weer om in Zwolle nog meer sportbuurtkamers te starten.”

“Want wij merken dat ouderen er echt naar uit kijken om naar een buurtkamer te gaan. Het is ook mooi om te zien dat er vanuit de buurtkamer nieuwe vriendschappen ontstaan. De bezoekers zoeken elkaar na de buurtkamer steeds vaker op.”

Sport is meer dan sport

Marcus Jan Schiere van SportService Zwolle: “Sport is meer dan sport. En het is veel meer dan alleen maar het uitvoeren van een activiteit. Het samen elke week bewegen en iets drinken na afloop, is voor veel mensen zeker zo belangrijk.”

“Wij zijn dan ook blij dat vv SVI en MVO de Siggels deze opzet steunen. Beide organisaties zetten het sportcomplex graag in voor meer dan alleen voetbal.”

