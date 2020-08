Sponsors blijven twee Zeeuwse voetbalclubs trouw

Ook Zeeuwse voetbalclubs zijn veel geld misgelopen door de coronamaatregelen. Elke club heeft financieel wel een tik gekregen maar geen enkele club staat op omvallen. De sponsors blijven hen trouw.

Omroep Zeeland ging langs bij vv Serooskerke en vv De Noormannen in Westkapelle. Toen de KNVB de competitie in maart stillegde keken de clubs wat zij voor de sponsors konden doen. Vv Serooskerke probeerden hen te helpen. ”Wij vroegen onze leden om zoveel mogelijk bij de sponsors te kopen”, vertelde voorzitter Hans van den Broeke.

Vv De Noormannen stuurt dit jaar geen facturen naar de sponsors”, geeft bestuurslid Jesse Simonse aan. “Zo compenseren wij hen voor de maanden waarin wij niet konden spelen. Sommige sponsors van wie de bedrijven gezond zijn, willen best betalen maar ik denk dat we één lijn trekken.”

Van den Broeke: ”Wij wilden graag nieuwe kleding voor het eerste elftal. Aan tafel met de sponsors merk je dan dat er bedrijven zijn waar het even niet zo goed gaat.” De teams doen nu een seizoen langer met de kleding. Maar andere kosten blijven want wij moeten het veld en de kleedkamers op orde houden.

Vv Serooskerke en De Noormannen hebben genoeg vet op de botten en kunnen deze coronacrisis wel aan. “Als dit elk jaar terugkomt, dan zingen we het nog wel een paar jaar uit. Maar het moet geen vijf jaar gaan duren”, vertelde Simonse.

“Ook vv Serooskerke kan wel tegen een stootje maar niet tegen klap op klap”, zo gaf Van den Broeke aan. ”Als sponsoren gaan wegvallen dan moeten alle Zeeuwse voetbalclubs andere oplossingen gaan zoeken.”

