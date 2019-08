Spierzwakte en verminderde conditie door lachgas

Lachgas is een kleur- en geurloos gas dat vaak uit gaspatronen zoals voor slagroomspuiten komt. Maar op feesten wordt het soms via grote cilinders verkocht en in een ballon gespoten.

Lachgas is een narcosemiddel of pijnstiller die e en gebruiker via een ballon inademt. De kick van het gas is een korte roes omdat de hersenen even geen zuurstof krijgen.

Waarnemings- en coördinatievermogen

Over het gebruik van lachgas door sporters is (nog) niet veel bekend. Maar het is aannemelijk dat sporters die dit gas inademen, gevaar lopen. Het verstoort namelijk zowel het waarnemings- als het coördinatievermogen.

Artsen waarschuwen dan ook voor extreem gebruik. Zij krijgen steeds vaker jongeren langs met verlammingsverschijnselen. Lachgas veroorzaakt namelijk een vitamine B12-tekort. Dit kan tot bloedarmoede en een neurologische uitval leiden.

Lachgas werkt een paar minuten

De effecten van ingeademde lachgas treden bijna direct op. Zij geven een gevoel van duizeling en een ‘bijna bewustzijnsverlies’. Het effect houdt maar een paar minuten aan en een gebruiker krijgt soms lachbuien. Het gas wordt via de longen opgenomen en voor een deel weer uitgeademd. Het lichaam scheidt het niet uitgeademde gas na ongeveer 1 uur via de nieren uit.

Voorzichtigheid is geboden

De invloed van lachgas op het puberbrein is nog onbekend. Maar een brein in ontwikkeling is kwetsbaar, dus voorzichtigheid is sowieso geboden:

– lachgas gecombineerd met alcohol, GHB of andere verdovende middelen versterkt het verdovende effect ervan. Het gas dempt de ademhaling waardoor een zuurstoftekort kan optreden;

– voor een gebruiker die erg verkouden is, is de inname van het gas gevaarlijk. Het zet in lucht namelijk uit zodat trommelvliezen kunnen scheuren als de holten verstopt zijn:

– lachgas kan verslavend zijn waardoor iemand steeds meer nodig denkt te hebben;

– het gas kan een tekort aan vitamine B12 opleveren. Dit kan tot bloedarmoede en/of verlammingsverschijnselen leiden;

– bij tijdige opsporing is een B12 tekort doorgaans behandelbaar. Maar soms houden patiënten blijvend last van spierzwakte en een verminderde conditie.

Follow @Allesportzaken