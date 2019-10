Moet voetbal naar een zuivere speeltijd toe?

Moet het voetbal toe naar zuivere speeltijd? Het AD zocht uit hoe lang de bal in de eredivisie rolt en de conclusie is onthutsend. Sommige duels duren effectief 68 minuten, andere maar 49.

Veel speeltijd gaat bij ADO op aan spelvertraging. Dat is een kenmerk van veel wedstrijden van de Haagse club. Dat wijzen cijfers van databedrijf Opta uit.

Geen komedie meer met zuivere speeltijd

In de eerste maanden van dit voetbalseizoen is de ‘zuivere speeltijd’ een item. In de wedstrijd Ajax – FC Groningen viel een rode kaart voor tijdrekken. Arbiter Bjorn Kuipers stuurde de Groninger Django Warmerdam om die reden weg.

Marco van Basten twijfelde in de studio aan de argumentatie van Kuipers. Maar het feit op zich was wel koren op de molen van de FOX-analyticus. Van Basten is namelijk één van de felste pleitbezorgers van een zuivere speeltijd. “Dan is alle komedie op het veld op slag zinloos.”

Kijker is de sjaak

Het Ad vroeg Opta om cijfers om een goed beeld te krijgen van de situatie in de eredivisie. Bij Emmen tegen ADO bleek slechts de helft van de tijd te zijn gevoetbald. En de kijker bij Fortuna – Sparta was helemaal de sjaak. De eindstand werd 0-0 na amper 49 minuten ‘voetbal’ in 98,22 wedstrijdminuten.

Gijs de Jong van de KNVB: “Het is bij ons een probleem. Maar ook in de Premier League en de Bundesliga ligt de effectieve speelduur tussen de 50 en 55 minuten. “Ik verwacht en hoop dat dit als belangrijkste onderwerp op de internationale agenda komt te staan.”

Veel zuivere speeltijd, grote uitslagen

Van Basten wees al eens naar Spanje, naar zaken zoals het spelbederf door Atlético Madrid. “Als Real Madrid tegen Barcelona speelt, dan krijgen de kijkers 65 minuten voetbal te zien. Bij Atlético tegen Barcelona is dat maar 50 minuten.”

Wedstrijden met grote uitslagen kennen veel zuivere speeltijd. AZ scoort daarin hoog omdat de club altijd wil aanvallen en domineren. ADO strijdt op het randje. De arbiters moeten daarom vaak de VAR inschakelen en dat neemt tijd in beslag.

De KNVB zou een zuivere speeltijd graag testen. De KNVB heeft de IFAB hierover al benaderd. Dat moet, want zonder de goedkeuring van de IFAB verandert er niets.

