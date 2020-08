Spelreglement veldhockey en wijzigingen per 1 augustus

Het vernieuwde spelreglement veldhockey is op de site van de KNHB gepubliceerd. Per 1 augustus is een aantal spelregels aangepast van kracht. Met name rond de ontvangst van een groene kaart.

Groene kaart teambegeleider

Al een aantal seizoenen geldt bij een groene kaart voor spelers een tijdstraf van 2 minuten. Maar vanaf 1 augustus gaat deze regel ook voor teambegeleiders gelden. Zodra een teambegeleider een groene kaart ontvangt, mag hij of zij 2 minuten lang niet coachen. Hij of zij dient dan ook de teambank te verlaten. Het bestrafte team moet daarnaast 2 minuten lang met 1 speler minder spelen.

Duur van de rust

Ook de rusttijd tussen kwart 2 en kwart 3 voor alle teams is in het spelreglement veldhockey aangepast naar 5 minuten. Behalve als de club tijdens de rust het veld moet sproeien. De rust voor standaardteams (Dames 1 en Heren 1) duurt 10 minuten vanaf seizoen 2020/2021. Voor alle andere teams blijft de duur van de rust zoals het was.

Uitbreiding aantal spelers

Onder voorwaarden mag een team uitkomend in de Hoofdklasse Dames en Hoofdklasse Heren, voor standaardteams een 17e speler laten meespelen. Vanaf seizoen 2020/2021 krijgt ook de Promotieklasse deze mogelijkheid.

Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen is dat twee van de 17 spelers op de peildatum 1 oktober jonger zijn dan 21 jaar. Voor alle andere elftallen blijft het aantal toegestane spelers per wedstrijd 16.

Briefings

Voor de start van seizoen 2020/2021 stelt de KNHB via briefings meer informatie beschikbaar. Zo kan iedereen zich optimaal voorbereiden op het volgende seizoen. De KNHB zet deze briefings voor het spelreglement veldhockey voor medio augustus op de website van de bond.

